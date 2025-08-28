Social Daniel Pavel va prezenta un nou reality show revoluționar la Pro TV







Daniel Pavel va prezenta un nou reality show la Pro TV, intitulat „Sfidarea”, anunț oficializat în cadrul evenimentului dedicat aniversării a 30 de ani de la lansarea postului. Prezentatorul, cunoscut pentru rolul său de la emisiunea Survivor România, a descris noul proiect drept „o expediție unică, unde testul curajului și al rezistenței depășește orice așteptare”.

Daniel Pavel, cunoscut publicului și sub apelativul de „Domnul Dan”, s-a impus în ultimii ani drept una dintre figurile centrale ale reality show-urilor din România, prin rolul de prezentator al emisiunii Survivor. Deși ultimul sezon Survivor nu a mai egalat audiențele record din trecut, Pro TV a decis să continue colaborarea cu prezentatorul, oferindu-i un nou proiect.

Anunțul a fost făcut în cadrul evenimentului organizat cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la lansarea Pro TV. Potrivit lui Daniel Pavel, experiența acumulată în cadrul Survivor reprezintă un punct de plecare, însă „Sfidarea” va aduce un nivel sporit de intensitate și complexitate, menit să surprindă și să capteze atenția telespectatorilor.

Noua emisiune va fi difuzată tot pe Pro TV, iar lansarea sa marchează una dintre principalele noutăți ale grilei de toamnă. Postul de televiziune mizează pe acest format pentru a-și consolida poziția de lider pe piața reality show-urilor.

Daniel Pavel a oferit primele detalii despre „Sfidarea”, precizând că filmările se vor desfășura într-un cadru exotic, unde concurenții vor fi supuși la probe dure. „Pregătim o expediție, acolo unde testul rezistenței și al curajului vor fi duse mai departe decât oricând.”, a declarat prezentatorul.

Prezentatorul a subliniat că „Sfidarea” nu se rezumă doar la competiții fizice, ci va implica și o puternică latură psihologică.