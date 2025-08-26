Monden Femeia din spatele celor mai urmărite show-uri de televiziune. A adus audiențe record







Mona Segall este numele care a devenit sinonim cu audiențele mari din televiziunea română. De-a lungul carierei sale, producătoarea a demonstrat că talentul, profesionalismul și viziunea creativă sunt ingrediente esențiale pentru succesul unui format de televiziune. „Am moștenit acest talent”, a spus ea.

Atât în perioada în care a activat la Pro TV, cât și după mutarea la Antena 1, Segall a reușit să transforme fiecare proiect într-un fenomen de audiență.

Provenind dintr-o familie de oameni de film, Mona Segall a crescut pe platourile de filmare alături de părinții ei, Doru și Paula Segall, documentariști recunoscuți. Bucureșteancă din moși-strămoși, ea și-a început cariera la doar 19 ani, acumulând experiență și principii solide despre realizarea producțiilor televizate.

Această abordare a transformat show-urile sub conducerea ei în formate care au captat interesul publicului. Printre cele mai cunoscute producții semnate de Segall se numără Dansez pentru tine, Românii au talent, Chefi la cuțite și Asia Express.

După experiența Pro TV, aceasta și-a luat echipa de producție și s-a mutat la Antena 1, unde a continuat să livreze proiecte de succes. Profesionalismul și atenția la detalii au asigurat menținerea unor audiențe consistente, iar show-urile produse sub supravegherea ei au continuat să atragă milioane de telespectatori.

Producătoarea a făcut schimbări majore în juriul formatului Chefi la cuțite, după plecarea lui Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea.

„Am fost întotdeauna aproape de oamenii cu care lucrez pentru că echipa mi-a fost și familie. Ne-am făcut confesiuni, am căutat soluții când ne-a fost greu, ne-am sprijinit, ne-am sfătuit și ne-am bucurat împreună. Spre marea mea surprindere, cu mai puțin de o lună înainte de începerea filmărilor, am aflat că ei sunt prea obosiți ca să mai continue acest proiect”.

Segall a subliniat impactul deciziilor luate în ultimul moment asupra echipei. „Știu cât de mult te consumă fiecare sezon, câtă energie îți trebuie ca să îl duci la capăt, dar mai știu că eu am avut alături nu doar 3 personaje care făceau parte dintr-un juriu, ci 3 oameni profesioniști, care după atâția ani înțeleg televiziune.

Aceste decizii afectează o echipă de peste 150 de oameni și nu pot fi remediate într-o lună de zile”, a mai spus ea.

Astăzi, Mona Segall este producătoarea unor dintre cele mai urmărite show-uri de televiziune din România, printre care Asia Express și Chefi la cuțite.

Chefi la cuțite este un show culinar difuzat de Antena 1, în care concurenții se întrec pentru titlul de cel mai bun bucătar amator sau profesionist. Formatul se bazează pe provocări culinare intense, degustări și eliminări succesive, iar jurații sunt figuri recunoscute din domeniul gastronomiei.

Producția pune accent nu doar pe calitatea preparatelor, ci și pe personalitatea participanților, tensiunea din bucătărie și emoțiile generate în concurs. Show-ul combină competiția reală cu elemente de divertisment, atrăgând milioane de telespectatori sezon după sezon.

Asia Express este un reality-show de tip competiție, difuzat tot de Antena 1, în care vedete și concurenți celebri trebuie să parcurgă trasee dificile prin diverse țări asiatice, cu resurse limitate.

Participanții se confruntă cu provocări fizice și culturale, trebuie să negocieze cu localnicii și să gestioneze situații imprevizibile, totul pentru a câștiga premii semnificative. Show-ul combină aventură, strategie și relații interumane, oferind publicului o experiență captivantă și spectaculoasă.