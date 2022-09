Care sunt hiturile anului 2022. Melodiile din preferințele românilor

Topul hiturilor din 2022 este surprinzător. Ceea ce este de remarcat este faptul că în tendințele din România apar tot mai multe nume de artiști tineri. Este vorba despre Holy Molly, Nicole Cherry sau Mario Fresh. Piesa care ocupă prima poziție este cea interpretată de Holy Molly x Tata Vlad – Plouă.

Holy Molly, una dintre cele mai apreciate artiste internaționale de la noi, lansează single-ul „Plouă”, în colaborare cu Tata Vlad. „Plouă” este prima lansare în limba română a proiectului Holy Molly, după succese internaționale cu piese precum „Shot a friend”, care în momentul de față se află pe locul 3 în topurile radio din Polonia.

Nicole Cherry, piese care au rămas în mintea românilor

De asemenea, tânăra Nicole Cherry are două melodii care au ajuns hituri în acest an. Este vorba despre Florile Tale și Ce vrea o femeie. Florile tale este prima piesă lansată de Nicole după ce a născut. Piesa a fost compusă de Irina Rimes și Costel Dominteanu și vorbește despre suferințele care vin odată cu trădările dintr-o relație. Gesturile de afecțiune sau buchetele de flori nu mai pot anula „răul” deja făcut.



Mario Fresh promovează piesa ”Necesar” cu un videoclip extrem de senzual, regizat de Cristian Miron. Piesa înregistrată în colaborare cu Renvtø a prins extrem de bine în online și fără componenta vizuală, ajungând pe primele poziții în topul YouTube trending. Mario Fresh este artistul care a cucerit publicul cu numeroase.

Smiley și JUNO au lansat în acest an piesa Scumpa foc. 5.000 de fani ai artistului, prezenți la Sala Polivalentă, au fost primii care au ascultat live piesa, au cântat versurile împreună cu Smiley și JUNO. De asemenea, ei au putut privi videoclipul, în care rolul principal îl are Adelina Pestrițu, pe ecranele uriașe amplasate pe scenă.

Cine este Rema cu piesa Calm Down

Versurile „Calm Down” nu vor fi cel mai ușor de urmărit pentru ascultătorii care nu sunt adepți în limba engleză, precum și în argoul nigerian. Dar ceea ce este totuși de constatat este că e o melodie de dragoste. Scopul Remei este să-l facă pe destinatar să realizeze că o iubește cu adevărat și, prin urmare, ea ar trebui să fie pe deplin confortabilă să răspundă astfel de emoții.

Killa Fonic și Delia au colaborat pentru prima dată și au lansat Cum am știut. Piesa este compusă de Killa Fonic, Denis Roabeș (The Motans), Alex Cotoi și Delia. Versurile melodiei vorbesc despre reminiscențele unei iubiri intense: „Te-am iubit așa cum am știut / Te-am iubit atât de tare / Cât de mult am fost în stare”.



Ferrari este o melodie a DJ-ului și producătorului englez James Hype și a cântăreței engleze Miggy Dela Rosa, lansată ca single prin Island Records and the Cross pe 15 martie 2022. Cântecul a ajuns în topurile Europei și Regatului Unit, ajungând pe primul loc în Belgian Ultratop 50 și în Dutch Single Top 100 .

Alina Eremia și colaborarea cu Connect-R

Alina Eremia a lansat în colaborare cu Connect-R noul ei single „SuperTare”. O piesă sensibilă, despre o dragoste de vară ce s-a consumat mult prea rapid. „SuperTare” este prima colaborare dintre Alina si Connect-R, doi dintre cei mai de succes artiști români din ultimii 10 ani.



Ultima melodie în acest top Of The Morning interpretată de Mr. Gun. Piesa a apărut în luna martie a acestui an, potrivit Redlist.