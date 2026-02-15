Ce face Mihai Trăistariu cu haterii. Soluție neașteptată

Mihai Trăistariu a explicat la un podcast faptul că nu-l rabdă inima să citească lucruri răutăcioase despre el. Drept urmare îi blochează pe cei care vorbesc urât despre el.

Cântărețul a explicat că el nu stă la discuții atunci când omenii îi spun lucruri urâte. ”Eu îmi blochez haterii pe paginile mele. Nu suport să mă înjure nimeni.

Dacă mi-a zis cineva ceva urât direct block. Eu nu mă cert cu oamenii că nu am răbdare, dar eu dau block. Pe alte conturi mai sunt și hateri de ai mei, că na, dar nu am ce să fac. Nu pot să îi ignor”, a spus el.

De altfel, solistul i-a plâns de milă și unui actor celebru. ”Văzusem pe Bendeac săracul, a dat un interviu: în care a zis: ”de un an de zile nu mai citesc comentariile că înnebunești dacă citești”.

El are și pagini de 1 milion. Îți dai seama să vezi 10.000 de comentarii urâte. Și noi românii suntem campioni. Nu știu ce e cu hate-ul acesta, De asta la mine pe pagini e foarte curat. Rar găsești acolo un comment urât”, a mai declarat el.

Pe de altă parte, Trăstariu a spus că nu are o problemă cu criticile. ”Dacă vrei să-mi spui ceva și o mai spun odată, când vrei să-mi dai un sfat mi-l dai în privat. Poți să-mi spui: ”uite acolo așa și așa, atunci te cred, Altfel vrei să te lauzi, să te vadă toată lumea. Și atunci aia e ură. Și atunci de ce să ne mai împrietenim.

Colegii mei așa mi-au zis: ”lasă hate-ul că altfel nu se viralizează, trebuie să existe și ei, altfel e totul plictisitor. Să știi că eu mai citeam și comentariile urâte la colegii mai celebri. Și de acolo se viralizează, dacă zice cineva super, sau la ”bravo”, nu zice nimeni nimic. Altfel, ei ajung să se certe între ei. Și de asta mi-au zis să-l las. Dar eu nu pot, mă înțeapă inima”, a concluzionat solistul⁠cum manageriază traistariu haiterii: îi blochează .