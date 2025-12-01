Români în topul tehnologiei. Startup-ul de inteligență artificială Databricks, negocieri pentru o investiție uriașă

Databricks, companie specializată în inteligență artificială și analiză de date, este aproape de a încheia o rundă de finanțare de 5 miliarde de dolari. Aceasta ar ridica evaluarea startup-ului la 134 de miliarde de dolari, potrivit The Information.

Noua investiție vine la doar trei luni după ce compania a obținut în septembrie 1 miliard de dolari, crescând atunci evaluarea la 100 de miliarde de dolari. Astfel, cu această rundă, valoarea Databricks a crescut cu 116% în acest an, după ce în decembrie anul trecut era estimată la 62 de miliarde de dolari.

Databricks se aşteaptă ca vânzările să atingă 4,1 miliarde de dolari în 2025, cu 55% mai mult faţă de anul precedent, apropiindu-se de pragul de rentabilitate.

Fondată în 2013 de profesorii români Ion Stoica și Matei Zaharia, compania oferă o platformă pentru integrarea și analiza datelor, care sprijină dezvoltarea aplicațiilor bazate pe inteligență artificială.

Databricks numără peste 20.000 de clienți la nivel global, printre care se regăsesc Rivian, Shell, Siemens, AT&T, UPS, Warner Bros. Discovery, Heineken și platforma de plăți Block.

Ion Stoica, profesor la UC Berkeley, și-a început parcursul academic în România, unde a obținut un masterat în inginerie electrică și informatică la Politehnica din București. Ulterior, el a obținut un doctorat la Carnegie Mellon University și a primit numeroase distincții în domeniul tehnologiei. Este co-fondator al companiilor americane Anyscale și Conviva.

Matei Zaharia, născut în România și stabilit în copilărie în Canada, a studiat la Universitatea din Waterloo și a obținut doctoratul la UC Berkeley, sub îndrumarea lui Stoica. El este creatorul Apache Spark, unul dintre cele mai utilizate framework-uri pentru procesarea datelor, și predă în prezent la universități de prestigiu din SUA, printre care Stanford și MIT.