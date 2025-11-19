Social

Microsoft lansează programul Agent 365. Noul software va controla şi monitoriza agenţii AI

Microsoft lansează programul Agent 365. Noul software va controla şi monitoriza agenţii AI
Microsoft a lansat marți Agent 365, un nou software destinat companiilor care utilizează agenți de inteligență artificială, menit să le ofere control, vizibilitate și securitate sporită. Anunțul a fost făcut înainte de conferința Microsoft Ignite de la San Francisco, potrivit CNBC.

Microsoft a lansat Agent 365, un nou software pentru monitorizarea agenților AI

Agent 365 va permite companiilor să vizualizeze toți agenții AI din infrastructura lor, inclusiv pe cei dezvoltați de terți. Administratorii vor putea aproba agenți noi, monitoriza utilizarea lor și evalua eficiența acestora pentru angajați.

”La fel cum creezi o identitate pentru un angajat nou, vei gestiona identitatea şi accesul agenţilor AI”, a declarat  Judson Althoff, CEO al diviziei comerciale Microsoft.

Software-ul oferă și funcții de securitate, permițând blocarea agenților considerați periculoși sau inutili. Judson Althoff, CEO al diviziei comerciale Microsoft, a declarat pentru CNBC că gestionarea agenților AI va fi similară cu cea a identității angajaților.

Agent 365 va integra automat agenți AI ai altor companii

Instrumentul software Agent 365 va integra automat agenți AI de la Adobe, Cognition, Databricks, Glean, ServiceNow și Workday, precum și agenți construiți cu Azure AI Foundry și Copilot Studio. Platforma va permite și altor companii să își adauge propriii agenți.

Unele corporații au început deja implementarea soluției. EY, una dintre cele mai mari firme de consultanță și audit din lume, a renunțat la catalogul intern de agenți și a adoptat Agent 365 pentru un control centralizat.

Creşterea accelerată a agenţilor AI a atras atenţia industriei de securitate cibernetică

Creșterea rapidă a agenților care folosec Inteligența Artificială a atras atenția industriei de securitate cibernetică. Okta a anunțat că dezvoltă instrumente proprii pentru identificarea și monitorizarea acestora, anticipând complexitatea unui ecosistem în expansiune.

Companiile înscrise în programul Microsoft Frontier, destinat accesului timpuriu la noile funcții AI, pot solicita testarea Agent 365. Compania  Microsoft nu a anunțat încă prețul final al produsului.

