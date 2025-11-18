Șoferii, urmăriți de camere, drone și Inteligență Artificială. Revoluție digitală: amenzile vin instant

Sistemul „E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins, urmând ca imaginile din trafic să fie colectate de la toate camerele montate de autoritățile locale, precum și de la camerele de bord ale șoferilor, a anunțat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. „Nu este vorba de Big Brother, ci de un scut digital de protecție și siguranță”, a precizat Predoiu.

Proiecte și măsuri adoptate

Predoiu a mai anunțat că a semnat două proiecte de acte normative și două ordine ministeriale privind traficul rutier, unificarea dispeceratelor, noua concepție de pază a Jandarmeriei Române și violența domestică. „Sunt decizii importante, care vor schimba radical monitorizarea traficului rutier și sancționarea indisciplinaților care pun în pericol pietonii și participanții la traficul rutier”, a declarat ministrul.

De asemenea, a semnat proiectul de Ordonanță de Urgență pentru dezvoltarea Sistemului „E-Sigur”. Din ianuarie 2025, imaginile colectate de cele 700 de camere mobile ale MAI sunt stocate digital în centre de monitorizare și dispecerate. Noua ordonanță va extinde colectarea imaginilor prin conectarea tuturor camerelor autorităților locale și procesarea integrată a tuturor informațiilor, inclusiv a celor de la camerele de bord ale șoferilor.

Prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 99/2025, a fost creat cadrul legal pentru utilizarea imaginilor autorităților locale la constatarea automată a contravențiilor, în scopul digitalizării controlului rutier.

Sistemul va acționa pe trei direcții complementare: constatarea directă în teren, monitorizarea automată și procesarea sesizărilor video transmise de conducătorii auto.

Un procent din amenzile achitate voluntar va fi direcționat către educația rutieră și mentenanța sistemelor tehnice. Proiectul a fost discutat cu asociația municipiilor, iar observațiile primite au fost incluse, urmând să fie implicată și Poliția Locală.

Predoiu a explicat că pasul următor va fi utilizarea Inteligenței Artificiale în monitorizarea traficului, așa cum se întâmplă deja în alte țări europene și non-europene. „Sistemul E-Sigur va permite observarea imediată a încălcărilor regulilor de trafic, identificarea celor care le încalcă și sancționarea rapidă, fără birocrație și pierdere de timp pentru primării și unitățile de poliție. Va face imposibilă păcălirea legii și a autorităților legale”, a mai declarat ministrul.