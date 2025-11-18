Social

Șoferii, urmăriți de camere, drone și Inteligență Artificială. Revoluție digitală: amenzile vin instant

Comentează știrea
Șoferii, urmăriți de camere, drone și Inteligență Artificială. Revoluție digitală: amenzile vin instant
Din cuprinsul articolului

Sistemul „E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins, urmând ca imaginile din trafic să fie colectate de la toate camerele montate de autoritățile locale, precum și de la camerele de bord ale șoferilor, a anunțat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. „Nu este vorba de Big Brother, ci de un scut digital de protecție și siguranță”, a precizat Predoiu.

Proiecte și măsuri adoptate

Predoiu a mai anunțat că a semnat două proiecte de acte normative și două ordine ministeriale privind traficul rutier, unificarea dispeceratelor, noua concepție de pază a Jandarmeriei Române și violența domestică. „Sunt decizii importante, care vor schimba radical monitorizarea traficului rutier și sancționarea indisciplinaților care pun în pericol pietonii și participanții la traficul rutier”, a declarat ministrul.

De asemenea, a semnat proiectul de Ordonanță de Urgență pentru dezvoltarea Sistemului „E-Sigur”. Din ianuarie 2025, imaginile colectate de cele 700 de camere mobile ale MAI sunt stocate digital în centre de monitorizare și dispecerate. Noua ordonanță va extinde colectarea imaginilor prin conectarea tuturor camerelor autorităților locale și procesarea integrată a tuturor informațiilor, inclusiv a celor de la camerele de bord ale șoferilor.

Milioane de site-uri și aplicații, inaccesibile din cauza unei probleme Cloudflare
Milioane de site-uri și aplicații, inaccesibile din cauza unei probleme Cloudflare
Camelia Voinea, surprinsă în timp își abuza fiica. „Mami, nu mai pot!”
Camelia Voinea, surprinsă în timp își abuza fiica. „Mami, nu mai pot!”

Cum va funcționa sistemul și ce trebuie să știe șoferii

Poliţia, Codul Rutier

Sursa foto: EVZ

Prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 99/2025, a fost creat cadrul legal pentru utilizarea imaginilor autorităților locale la constatarea automată a contravențiilor, în scopul digitalizării controlului rutier.

Sistemul va acționa pe trei direcții complementare: constatarea directă în teren, monitorizarea automată și procesarea sesizărilor video transmise de conducătorii auto.

Un procent din amenzile achitate voluntar va fi direcționat către educația rutieră și mentenanța sistemelor tehnice. Proiectul a fost discutat cu asociația municipiilor, iar observațiile primite au fost incluse, urmând să fie implicată și Poliția Locală.

Traficul, monitorizat de Inteligența Artificială

Predoiu a explicat că pasul următor va fi utilizarea Inteligenței Artificiale în monitorizarea traficului, așa cum se întâmplă deja în alte țări europene și non-europene. „Sistemul E-Sigur va permite observarea imediată a încălcărilor regulilor de trafic, identificarea celor care le încalcă și sancționarea rapidă, fără birocrație și pierdere de timp pentru primării și unitățile de poliție. Va face imposibilă păcălirea legii și a autorităților legale”, a mai declarat ministrul.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:49 - Milioane de site-uri și aplicații, inaccesibile din cauza unei probleme Cloudflare
14:36 - Camelia Voinea, surprinsă în timp își abuza fiica. „Mami, nu mai pot!”
14:23 - Șoferii, urmăriți de camere, drone și Inteligență Artificială. Revoluție digitală: amenzile vin instant
14:15 - Batalia pentru BCE: De Cos vs. Nagel - cine are un avantaj ascuns
14:05 - Legea autonomiei Ținutului Secuiesc revine în Parlament. Se cere extinderea drepturilor lingvistice
13:53 - Prințul Harry și Meghan, în mijlocul unui scandal uriaș după petrecerea lui Kris Jenner

HAI România!

Makaveli vrea să intre în politica mare
Makaveli vrea să intre în politica mare
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază

Proiecte speciale