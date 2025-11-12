Restanțierii la taxe și amenzi nu vor mai putea vinde sau cumpăra case și mașini

Cei care nu își plătesc amenzile rutiere vor avea de suferit. Liderii coaliției PSD-PNL-USR-UDMR au stabilit marți, 11 noiembrie 2025, un pachet de modificări legislative menit să sancționeze persoanele care nu își plătesc la timp amenzile rutiere și taxele locale, a anunțat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Schimbările urmăresc să întărească disciplina fiscală și să protejeze bugetele locale, în timp ce contribuabilii corecți nu vor fi afectați. Conform declarațiilor oficiale, persoanele cu datorii restante nu vor putea să cumpere sau să vândă imobile și autovehicule, până când obligațiile fiscale nu sunt achitate integral.

„Am decis să introducem măsuri care să descurajeze acumularea restanțelor și să protejeze echitatea fiscală. Contribuabilii corecți vor fi tratați corespunzător, iar cei care nu respectă legea vor avea restricții clare”, a explicat Cseke Attila.

Restricții la tranzacții imobiliare și auto: Nicio vânzare sau cumpărare nu va fi posibilă pentru persoanele cu datorii la taxe locale.

Suspendarea permisului de conducere: Șoferii care nu achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile vor avea permisul suspendat. Acesta va putea fi redobândit doar după stingerea integrală a datoriilor.

Suport administrativ centralizat: Ministerele vor putea prelua anumite funcții de suport pentru instituțiile subordonate, inclusiv servicii juridice, economice sau de comunicare.

Angajări cu jumătate de normă: Primăriile mici vor avea posibilitatea de a angaja, la nevoie, personal cu normă parțială, cum ar fi contabili sau experți în achiziții.

În paralel, coaliția a aprobat reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale din administrația centrală și locală. Aceasta se va putea realiza prin diminuarea salariilor sau prin reducerea efectivelor, la alegerea conducerilor instituțiilor.

„Șefii instituțiilor vor decide cum aplică aceste reduceri, asigurând în același timp funcționarea optimă a activităților administrative”, a precizat Cseke Attila.

Ministrul Dezvoltării a subliniat că scopul principal al măsurilor este responsabilizarea contribuabililor și creșterea eficienței administrației publice. Schimbările vizează prevenirea acumulării restanțelor, reducerea evaziunii și stimularea conformării voluntare.