Cseke Attila anunță modificări legislative. Unele locuințe vor putea fi construite fără autorizație

Proiectul noului Cod al Urbanismului, prezentat de Cseke Attila, aduce modificări esențiale în domeniu. Printre acestea se numără și propunerea ce prevede eliminarea obligativității obținerii unei autorizații pentru anumite lucrări. „Sunt câteva simplificări legate de procedura care trebuie parcursă pentru aceste tipuri de investiții” a precizat ministrul Dezvoltării, pentru alba.ro.

Proiectul prevede că locuințele de până la 150 mp din mediul rural, precum și anexele gospodărești din zone urbane sau rurale, ar putea fi construite printr-o procedură simplificată. Deși autorizația nu ar mai fi necesară, administrațiile locale vor continua să participe la acest proces, potrivit sursei citate.

Cetățenii vor avea obligația să depună un proiect și să notifice primăria, care are un termen de două săptămâni pentru a formula un răspuns.

În lipsa unei obiecții oficiale în acest interval, proprietarul va putea demara lucrările.

Potrivit ministrului, măsura vizează în principal construcțiile de dimensiuni reduse, precum bucătăriile de vară, garajele sau anexele care nu depășesc 20 de metri pătrați. Deși pentru aceste tipuri de investiții proiectul rămâne obligatoriu, procesul birocratic va fi simplificat semnificativ.

„În acest Cod al Urbanismului sunt niște mecanisme de simplificare pe partea de executare a acestor investiții. Sunt câteva simplificări legate de procedura care trebuie parcursă pentru aceste tipuri de investiții.

La bucătării de vară, la garaje, la anexe care nu depășesc 20 de metri pătrați se păstrează necesitatea existenței unui proiect dar procedura va fi simplificată”, a precizat ministrul pentru sursa citată.

Noile reglementări pentru locuințe vizează casele unifamiliale parter, destinate strict uzului personal și nu comercializării. Proiectul trebuie depus la primărie și să fie conform cu regulile locale de urbanism.

Cseke Attila a precizat că această soluție este inspirată din practici internaționale și urmărește eliminarea „hățișului documentelor”, menționând totodată că autoritățile locale vor continua să exercite controlul.

Proiectul noului Cod al urbanismului a generat critici din partea administrațiilor locale. Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei și președinte al Asociației Municipiilor din România, a avertizat că unele prevederi ar putea provoca haos urbanistic și ar permite construirea unor clădiri care vor „urâți” orașele.

Ea afirmă că autoritățile locale nu au fost consultate, iar legislația ar putea fi adoptată într-un ritm accelerat, fără posibilitatea de a introduce amendamente.Un exemplu menționat deVasilescu este eliminarea obligativității autorizațiilor pentru anumite anexe, precum bucătăriile de vară.

„Am auzit despre faptul că se urmăreşte ca să nu se mai elibereze autorizaţii de construire pentru bucătării de vară şi tot felul de alte anexe, ceea ce nu va fi deloc bine, mai ales în marile oraşe.”, a declarat aceasta.