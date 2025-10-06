Politica

Trecerea prefecurilor la Ministerul Administrației. Planurile lui Cseke Attila

Trecerea prefecurilor la Ministerul Administrației. Planurile lui Cseke Attila
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a declarat luni, la Cluj, că transferul prefecturilor de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) către ministerul pe care îl conduce va fi analizat în contextul reformelor destinate eficientizării administrației publice centrale. „Vor fi discuţii şi pe această temă, în momentul în care discutăm de eficientizare pe administraţia publică centrală”, a spus acesta.

Reorganizarea prefecturilor, analizată în contextul reformei administrative

Ministrul Dezvoltării a declarat că subiectul va fi abordat atunci când vor avea loc discuțiile privind eficientizarea administrației publice centrale.

Cseke Attila a explicat că, în urma discuțiilor privind acest pachet și având în vedere lipsa unei situații clare până în iulie referitoare la organigramele și structurile autorităților publice locale, a fost necesară colaborarea cu Ministerul de Interne. El a adăugat că a existat o discuție despre această posibilitate și că subiectul va fi analizat în continuare.

„Cel mai important este ca lucrurile să fie eficientizate din punct de vedere al funcţionalităţii. Funcţionalitatea este cea mai importantă şi calitatea în funcţionarea instituţiilor statului”, a mai spus acesta.

Cseke Attila a declarat în ce condiții va fi înaintată propunerea

Ministrul Dezvoltării a menționat că, dacă analiza va arăta că este mai potrivit ca aceste structuri să țină de Ministerul Administrației, va fi înaintată o astfel de propunere.

„Dacă în urma acestei analize vom considera că este mai bine ca aceste structuri să aparţină de Ministerul Administraţiei, vom veni cu asemenea propunere. Sigur că şi colegii de la Ministerul de Interne au un punct de vedere, dar nu s-a discutat în concret, pentru că nu am ajuns la reorganizările pe administraţia publică centrală, dar accentuez că trebuie să ajungem acolo”, a mai adăugat acesta.

Ministrul a semnat contractul de predare-primire a noului sediu al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”

Luni, Cseke Attila a semnat contractul de predare-primire a noului sediu al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, alături de rectorul instituției, prof. dr. Vasile Jucan.

Ulterior, a participat la concertul inaugural al sălii Heritage, aflată în noul campus al Academiei, cea mai mare sală de concerte din țară.

