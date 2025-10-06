Adrian Câciu a prezentat o strategie prin care România ar putea obține 4 miliarde de euro

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a prezentat, luni, o strategie pentru listarea la Bursa de Valori București a pachetelor de acțiuni pe care Fondul Proprietatea le deține în companiile de stat. „Capital nominal în joc: 400 milioane euro. Capital estimat a fi obținut în urma listării: 4 miliarde euro”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Fostul ministru al Finanțelor a susținut că discuțiile privind listarea la bursă a companiilor de stat trebuie să se bazeze pe trei principii esențiale:

Listarea exclusivă a acțiunilor deținute de Fondul Proprietatea în companiile unde statul este acționar;

Realizarea listărilor doar pe Bursa de Valori București, pentru a sprijini capitalul românesc;

Utilizarea dividendelor încasate de stat pentru finanțarea industriei prelucrătoare și petrochimice, cu scopul reducerii deficitului comercial.

„Banii încasați ca dividende de stat în urma listării vor face obiectul unui fond de investiții destinat exclusiv sprijinirii industriei prelucrătoare și petrochimice. Banii încasați ca dividende de persoanele fizice vor închide datoria statului față de aceștia, datorie nestinsă din 2005. Capital nominal în joc: 400 milioane euro. Capital estimat a fi obținut în urma listării: 4 miliarde euro”, a mai scris acesta.

Fostul ministru a subliniat că statul român este cel mai important acționar individual al Fondului Proprietatea, cu o participație de aproximativ 12%, și are dreptul să stabilească direcția strategică a fondului.

Fondul Proprietatea deține participații importante la mai multe companii de stat, printre care Salrom și Plafar, cu câte 49%, Complexul Energetic Oltenia și Poșta Română, cu câte 12%, precum și Administrația Porturilor Maritime și Compania Aeroporturi București, fiecare cu 20%.

„Dacă ar lista toate aceste dețineri, FP ar încasa aproximativ 4 miliarde de euro, din care 3,5 miliarde ar reveni celorlalți acționari, iar statul ar încasa circa 500 de milioane de euro. Aceasta ar închide obiectul legii 247/2005 privind despăgubirile pentru expropriații din perioada comunistă”, a mai spus acesta.

Adrian Câciu consideră că listarea exclusivă pe Bursa de Valori București ar avea două efecte importante: ar permite investirea capitalului românesc în companiile locale și ar aduce pieței de capital fonduri de peste 4 miliarde de euro.

El a reamintit succesul listării Hidroelectrica, promovată în perioada mandatului său, o tranzacție estimată inițial la 1,8 miliarde de lei, care s-a încheiat cu peste 6 miliarde de lei. „După ce nu am mai fost ministru, valoarea acțiunilor FP a scăzut la 0,4 lei. Păgubiți sunt în primul rând oamenii și ceilalți acționari, care primesc dividende diminuate”, a mai spus acesta.

Câciu consideră că dividendele obținute de stat ar trebui direcționate către investiții în industria prelucrătoare și petrochimică, domenii capabile să reducă deficitul comercial. Totodată, el solicită ca Ministerul Finanțelor să preia controlul efectiv asupra Fondului Proprietatea și să respingă orice tentativă de preluare ostilă. „Pentru asta trebuie om puternic și smart desemnat de Ministerul Finanțelor acolo”, a mai adăugat acesta.