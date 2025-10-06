Rizea: Dragnea și Coldea au făcut echipă și au pus Guvernul

Cristian Rizea susține într-o postare pe TikTok că între Liviu Dragnea și Florian Coldea a existat o înțelegere legat de modul în care s-a constituit Guvernul în 2016. Înțelegerea între ei doi a fost legată de premier.

Fostul deputat Cristian Rizea spune că fostul președinte al PSD și colonelul în rezervă au Dragnea și Coldea au fost o echipă. Mai exact, cei doi și-ar fi împărțit puterea în 2016. ”Că te-a trădat el, asta-i altă parte, dar de ce nu spui românilor adevărul. ai avut un deal cu el n 2016, când ai câștigat alegerile.

Și ți-a spus vezi că postul de prim-ministru îl pun eu. el ți-a spus, asta. Tu poți să pui miniștrii, dar eu pun primul ministru. Ai bătut palma cu el, dar asta a fost înțelegerea. Eu îmi asum ceea ce spun. A fost o înțelegere între Dragnea și Coldea, Coldea premier și Dragnea miniștri”, a explicat Cristian Rizea. Până la acest moment Liviu Dragnea nu a avut o reacție publică legat de acest aspect.

Cu toate acestea, anul trecut, acesta ar fi intervenit pe lângă Sebastian Ghiță în favoarea lui Coldea. Mai exact, fostul deputat, care se află în Serbia, a declarat la acel moment că a fost contactat de Liviu Dragnea.

Mai exact, acesta i-ar fi propus să facă afaceri cu Coldea și o altă doamnă din SRI. Replica lui Ghiță a fost una tranșantă în care l-a refuzat. Mai ales că i-a reamintit lui Dragnea că din cauza lui Coldea ar fi ajuns după gratii.

Se pare însă că acest lucru nu a fost suficient pentru fostul lider PSD. De altfel, nu este singurul care ar fi colaborat cu Coldea și n-a ajuns tocmai bine.

Nici Traian Băsescu nu a avut o ieșire din scenă tocmai lină, mai ales că fata lui cea mare a avut de înfruntat două dosare penale. Elena Udrea a fost un alt om politic care a fost tot un fel de victimă a sistemului pe care l-a susținut anterior.