Băsescu: Românii sunt frământați și întreabă unde sunt banii

Fostul președinte Traian Băsescu a analizat noile măsuri fiscal-bugetare pregătite de Guvern, respingând posibilitatea unei creșteri majore a TVA și criticând ideea reducerilor masive de personal din administrație. „Exclud varianta unui TVA de 24%. În anul următor, partidele trebuie să intre într-un proces profund de reconstrucție a încrederii, în care să se vadă că noi, politicienii, suntem dispuși să ne sacrificăm”, a spus fostul șef de stat pentru Digi24.

Traian Băsescu a subliniat că problema principală a guvernării nu este fiscalitatea, ci lipsa de comunicare și de încredere. În opinia sa, partidele ar trebui să explice publicului unde s-au dus banii împrumutați și ce rezultate concrete au avut politicile economice din ultimii ani.

„În anul următor e nevoie de un efort de explicare major. Românii sunt frământați și întreabă unde sunt banii. Nu cred că pot fi convinși doar de purtătorii de cuvânt ai Guvernului, e nevoie de oameni politici credibili care să spună: de aici am plecat, aici am ajuns, atât am împrumutat”, a afirmat Băsescu.

El a mai adăugat că acest exercițiu de comunicare ar trebui dublat de o reconstrucție a încrederii între alegători și cei care iau decizii. „Partidele nu pot veni cu tehnicieni, ci cu politicieni care să vorbească deschis și să-și asume greșelile”, a punctat fostul președinte.

Băsescu s-a arătat critic față de planurile privind reducerea personalului din administrația publică, afirmând că o astfel de măsură ar trebui gândită strategic, nu impusă arbitrar.

„E nevoie de reformă, dar nu așa, cu tăiem 10% și vedem ce iese. În 2010 am interzis cumulul pensiei cu salariul la stat și s-a putut. Acum aud că nu se poate, că nu le poate lua nimeni dreptul la muncă. Ba se poate, pentru că statul nu poate fi și angajator, și plătitor de pensie în același timp”, a explicat fostul președinte.

El a criticat și cazurile în care persoane pensionate se reangajează în aceleași instituții, considerându-le o formă de abuz asupra sistemului. „Nu e normal să-ți iei pensia și să revii în același birou, ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Asta înseamnă să păcălești statul”, a mai spus Băsescu.

Fostul șef al statului a propus o soluție simplă pentru cei care doresc să lucreze și după pensionare: migrarea spre sectorul privat. El a dat exemplul muncilor sezoniere și al industriilor în care lipsa forței de muncă este cronică.

„Dacă vrei să muncești după ce ai ieșit la pensie, statul nu te oprește. Dar du-te în privat. Sunt atâția care livrează mâncare prin oraș sau lucrează în construcții. Poți câștiga un venit cinstit și acolo”, a declarat Băsescu.

În încheiere, fostul președinte a spus că, dacă Guvernul vrea să recâștige încrederea oamenilor, trebuie să înceapă prin a da exemplu.

„Reconstrucția încrederii pornește de la sacrificiul celor care conduc. Politicienii trebuie să arate că pot renunța și ei la privilegii, nu doar să le ceară altora să strângă cureaua”, a conchis Traian Băsescu.