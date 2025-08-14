Politica Traian Băsescu numără zilele. Semnalul a venit de la Guvern







Traian Băsescu, fostul președinte al României, mai are de așteptat până va afla dacă va primi o casă de protocol. În martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv că acesta a colaborat cu Securitatea. În urma acestei hotărâri, Băsescu a pierdut dreptul de a folosi vila de protocol de la RA-APPS, indemnizația lunară echivalentă cu 75% din cea a președintelui în funcție, precum și paza, protecția și autoturismul asigurat permanent de Serviciul de Protecție și Pază.

Ulterior, fostul șef al statului s-a mutat din vila de pe strada Gogol. Situația s-a schimbat la 1 iulie 2025, când Curtea Constituțională a decis că modificarea legislativă prin care i-au fost retrase aceste beneficii contravine Constituției. Astfel, Traian Băsescu ar putea recupera toate avantajele pierdute: locuința de protocol cu spațiu de cabinet, indemnizația lunară de 75% din cea a președintelui în exercițiu, paza și protecția permanentă, precum și autoturismul pus la dispoziție gratuit.

Ca urmare a deciziei CCR, Băsescu a cerut oficial atribuirea unei locuințe. Pe agenda ședinței de Guvern de vinerea trecută s-a aflat un proiect prin care un imobil de pe strada Emile Zola urma să fie transformat din locuință de protocol în reședință oficială, modificând o hotărâre din 2015 privind regimul juridic al imobilelor de acest tip. După ședință, Executivul a anunțat că proiectul nu a fost aprobat.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că proiectul ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare. Întrebată dacă există vreo modificare, având în vedere informațiile potrivit cărora Băsescu ar fi refuzat imobilul de pe strada Emile Zola, Dogioiu a spus că nu are date despre un astfel de refuz și că documentul rămâne în forma pusă pe ordinea de zi. Ea a adăugat că nu deține informații despre eventuale discuții între Ilie Bolojan și Traian Băsescu.

Guvernul a precizat că, potrivit legii, fostul președinte a solicitat RA-APPS atribuirea unei locuințe. Proiectul aflat pe masa Executivului prevede modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2015, astfel încât titlul și articolele să fie adaptate pentru a permite atribuirea imobilului ca reședință oficială, fără mențiunea expresă că aceasta este destinată exclusiv foștilor șefi de stat.

În forma inițială, hotărârea din 2015 făcea referire la vila din strada Gogol nr. 2. Nota de fundamentare a actualului proiect arată că este necesară eliminarea sintagmei „pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român” deoarece, conform Ordonanței de urgență nr. 19/2002, reședințele oficiale pot fi atribuite și altor demnitari, precum președintele Senatului, al Camerei Deputaților, prim-ministrul, șefii Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Curții de Conturi, Consiliului Superior al Magistraturii sau președintele Academiei Române. Scopul acestei modificări este ca imobilul să poată fi folosit ori de câte ori este nevoie de către toți beneficiarii prevăzuți de lege, nu doar de către foștii președinți.