Probele SRI din dosarul „Tel Drum” au fost excluse din dosar. ÎCCJ confirmă

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins contestația formulată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) și a confirmat excluderea probelor obținute cu sprijinul Serviciului Român de Informații (SRI) în dosarul „Tel Drum”, în care Liviu Dragnea este trimis în judecată.

Decizia este definitivă, iar prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro, potrivit Adevărul.

Decizia vine după ce, pe 20 mai 2025, judecătoarea de cameră preliminară Lucia Rog a constatat nelegalitatea interceptărilor și înregistrărilor comunicațiilor electronice realizate cu sprijinul SRI. Aceste probe au stat la baza mandatelor de siguranță națională emise în dosar.

Magistratul Lucia Rog este soția generalului Anton Rog, șeful structurii CyberInt din cadrul Serviciului Român de Informații.

Înalta Curte a respins contestația formulată de DNA, menținând hotărârea instanței de fond:

„Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie (…) Cheltuielile ocazionate rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, 1 octombrie 2025.”

Prin urmare, toate probele obținute prin interceptări realizate cu sprijinul SRI rămân excluse din dosar, ceea ce ar putea slăbi semnificativ poziția acuzării în fața instanței.

Dosarul a fost trimis în judecată la 17 octombrie 2022, iar printre acuzații se numără constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu și instigare la fraudă cu fonduri europene.

Potrivit procurorilor anticorupție, prejudiciul total este estimat la aproape 20 de milioane de euro, dintre care:

6,4 milioane de euro – prejudiciu la bugetul de stat;

aproximativ 13 milioane de euro – prejudiciu adus Uniunii Europene.

Ancheta a vizat modul în care compania Tel Drum SA, alături de mai mulți funcționari și apropiați ai lui Liviu Dragnea, ar fi obținut contracte publice finanțate din bani europeni în mod ilegal.

Liviu Dragnea, fost președinte al PSD și fost președinte al Camerei Deputaților, a mai fost condamnat în trecut în două dosare penale:

2 ani de închisoare cu suspendare în dosarul Referendumul (2016);

3 ani și 6 luni de închisoare cu executare în dosarul Angajărilor fictive la DGASPC Teleorman (2019).

De asemenea, fostul lider social-democrat a fost cercetat într-un alt dosar pentru trafic de influență, legat de presupusa finanțare ilegală a vizitei sale în SUA, la evenimentul inaugural al fostului președinte american Donald Trump. Acest dosar a fost însă restituit la DNA pentru refacerea urmăririi penale.

După excluderea probelor obținute cu sprijinul SRI, instanța va continua analiza probatoriului rămas legal la dosar. Deși acuzațiile de fraudă cu fonduri europene și abuz în serviciu rămân în picioare, decizia ÎCCJ ar putea complica semnificativ misiunea DNA de a demonstra vinovăția inculpaților.

Procesul se află în faza de judecată pe fond, iar următorul termen este programat la sfârșitul lunii octombrie 2025.