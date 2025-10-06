Salariul minim pe economie ar putea crește. Cu cât ar putea fi majorat

Florin Manole, ministrul Muncii, are în vedere o nouă creștere a salariului minim brut pe economie pentru anul 2026. Conform unor surse citate de publicația Capital, nivelul salariului minim ar urma să ajungă la 4.325 de lei, ceea ce ar reprezenta o majorare de aproximativ 6,8% comparativ cu valoarea stabilită pentru 2025.

Valoarea reprezintă 47,11% din câștigul salarial mediu brut lunar estimat pentru anul viitor și indică o creștere de aproape 6,8% față de nivelul actual. În scenariile analizate de instituție, salariul minim ar putea varia între 4.314 lei (la 47% din media națională) și 4.773 lei (la 52%), în funcție de evoluția productivității și de decizia finală a Guvernului.

Această prognoză oferă un punct de orientare pentru mediul de afaceri și pentru partenerii sociali, în contextul viitoarelor negocieri colective și al planificării bugetare.

Florin Manole a declarat că propriile sale experiențe de muncă pe salariul minim l-au făcut să sprijine consecvent ideea unei creșteri treptate a acestuia.

Ministrul a vorbit despre realitatea dificilă a angajaților care vin din alte localități pentru a lucra în București, unde nici măcar chiria nu poate fi acoperită din salariul minim. El a adăugat că, deși discuțiile despre productivitate sunt importante, un angajat care nu dispune de resurse suficiente pentru un trai decent nu poate fi considerat plătit prea mult și are dreptul la o majorare a veniturilor.

Totodată, Manole a subliniat că munca de opt ore pe zi trebuie să asigure un nivel de trai decent, insistând asupra necesității de a-i motiva pe tineri să își finalizeze studiile și să obțină o educație cât mai solidă înainte de a intra pe piața muncii.

„Am avut și eu perioade în care am lucrat pe salariul minim, iar asta m-a făcut un susținător convins al ideii că trebuie să creștem constant venitul minim garantat”, a afirmat ministrul Muncii, Florin Manole. El a explicat că știe din proprie experiență cât de greu este pentru cei care vin din alte orașe să trăiască în București cu un salariu minim: „Să lucrezi în București pe minim pe economie și să nu-ți ajungă banii nici măcar pentru chirie este absolut nedrept.”

Manole a adăugat că, deși discuțiile despre productivitate au sensul lor, „un muncitor care nu are suficiente resurse pentru subzistență și pentru un nivel decent de trai — nu să aibă o mașină scumpă sau un apartament în centru, dar măcar o chirie plătită și o viață normală — nu poate fi considerat plătit prea mult”.

„Munca trebuie răsplătită — opt ore pe zi trebuie să-ți asigure un trai cât de cât decent”, a subliniat ministrul, adăugând că „nu e bine să-i împingem pe tineri spre muncă prea devreme, ci să-i încurajăm mai întâi să termine cât mai multă educație, iar apoi, desigur, să intre pe piața muncii”.