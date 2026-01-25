Câte relații a avut Mihai Trăistariu și cum au rezistat femeile lângă el

Mihai Trăistariu a enumerat la un podcast câte relații a avut și cât de mult au durat acestea. Practic de la 3 luni la 7 ani, cântărețul a tot încercat să își găsească dragostea.

Artistul a explicat că și acum își dorește o relație. Ba chiar încearcă să discute cu mai multe fete. Mai ales că e un veteran în domeniu. ”Am avut 11 relații că le știu pe toate. Prima am fost 7 ani. După aia 4, după aceea 3 ani, 2 ani, 1 an.

Și am avut relații și de trei luni și de un an și de doi. Și s-au făcut 11 relații. Am mai avut și pauze între ele câte un an doi. Am rămas un pic nervos pe relații. Adică îmi propun să fie ok, dar na”, a spus Mihai Trăistariu.

Solistul nu pare să își mai dorească femei care să îl controleze. Drept urmare cele geloase nu sunt tocmai pe placul lui. ”Și azi vorbeam cu una, dacă nu m-a făcut varză. Vorbesc cu ea și mi-a zis că am răspund la alta pe net. Să vezi ce geloase sunt, dar eu nu am nicio relație cu niciuna.

Dar îmi scriu mai multe deodată. Și mi-a zis că a văzut că mi-a comentat una și i-am răspuns, dar când îmi scrie ea, nu-i răspund. Și i-am spus că ție îți răspund pe wsp că vorbim aici. Nu, dar ailaltă, deci îs geloase. Am vrut să scap puțin de prizonieratul acesta”, a mai explicat artistul.

Pe de altă parte, acesta a mai explicat că nu vede rostul înșelatului. ”Pe mine mă enervează relațiile unde ești pândit așa. Am avut o relație de exemplu de am prins-o când căuta pe telefon. Eu nu îmi pun parole, acum pun amprenta, nu mai poți să intri. Dar eu nu am de ascuns nimic.

Eu nu mă uit la nimeni în telefon și spun din prima: am relație cu tine, nu mă duc nicăieri, că eu știu că nu mă duc. Sunt fidel cu tine și am făcut doi ani de relație și ne-am săturat, stăm de vorbă. Vedem dacă mai simțim ceva și mai bine plecăm. Dar decât să te înșel, nu văd rostul”, a mai declarat interpretul.