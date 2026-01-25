Monden

Câte relații a avut Mihai Trăistariu și cum au rezistat femeile lângă el

Comentează știrea
Câte relații a avut Mihai Trăistariu și cum au rezistat femeile lângă elMihai Trăistariu. Sursa: Mihai Trăistariu/ Facebook
Din cuprinsul articolului

Mihai Trăistariu a enumerat la un podcast câte relații a avut și cât de mult au durat acestea. Practic de la 3 luni la 7 ani, cântărețul a tot încercat să își găsească dragostea.

Mihai Trăistariu nu renunță la căutări

Artistul a explicat că și acum își dorește o relație. Ba chiar încearcă să discute cu mai multe fete. Mai ales că e un veteran în domeniu. ”Am avut 11 relații că le știu pe toate. Prima am fost 7 ani. După aia 4, după aceea 3 ani, 2 ani, 1 an.

Mihai Trăistariu

Mihai Trăistariu. Sursa foto Facebook

Și am avut relații și de trei luni și de un an și de doi. Și s-au făcut 11 relații. Am mai avut și pauze între ele câte un an doi. Am rămas un pic nervos pe relații. Adică îmi propun să fie ok, dar na”, a spus Mihai Trăistariu.

Nu dorește să fie controlat

Solistul nu pare să își mai dorească femei care să îl controleze. Drept urmare cele geloase nu sunt tocmai pe placul lui. ”Și azi vorbeam cu una, dacă nu m-a făcut varză. Vorbesc cu ea și mi-a zis că am răspund la alta pe net. Să vezi ce geloase sunt, dar eu nu am nicio relație cu niciuna.

Facturile la energie și gaze, reduse automat. Cine se încadrează plătește mai puțin
Facturile la energie și gaze, reduse automat. Cine se încadrează plătește mai puțin
Cum îți poți recupera anii de vechime dacă firma s-a desființat și arhivă nu mai există
Cum îți poți recupera anii de vechime dacă firma s-a desființat și arhivă nu mai există

Dar îmi scriu mai multe deodată. Și mi-a zis că a văzut că mi-a comentat una și i-am răspuns, dar când îmi scrie ea, nu-i răspund. Și i-am spus că ție îți răspund pe wsp că vorbim aici. Nu, dar ailaltă, deci îs geloase. Am vrut să scap puțin de prizonieratul acesta”, a mai explicat artistul.

E fidel cât vrea

Pe de altă parte, acesta a mai explicat că nu vede rostul înșelatului. ”Pe mine mă enervează relațiile unde ești pândit așa. Am avut o relație de exemplu de am prins-o când căuta pe telefon. Eu nu îmi pun parole, acum pun amprenta, nu mai poți să intri. Dar eu nu am de ascuns nimic.

Eu nu mă uit la nimeni în telefon și spun din prima: am relație cu tine, nu mă duc nicăieri, că eu știu că nu mă duc. Sunt fidel cu tine și am făcut doi ani de relație și ne-am săturat, stăm de vorbă. Vedem dacă mai simțim ceva și mai bine plecăm. Dar decât să te înșel, nu văd rostul”, a mai declarat interpretul.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:27 - Stare de urgență în SUA, după o furtună de zăpadă istorică. Sute de mii de oameni au rămas fără curent
09:20 - Breșă uriașă de securitate, 149 de milioane de conturi compromise. Gmail, Facebook, Instagram, afectate masiv
09:12 - Strategia Pentagon pentru 2026. O undă de șoc pentru România. Ce spune despre Rusia, China, Coreea de Nord, conflictu...
09:09 - Proteste în Minneapolis, după ce un asistent medical a fost împușcat de agenți federali. Trump îi acuză pe democrați
08:59 - Cele mai rapide și savuroase rețete la air-fryer: de la mic dejun la desert
08:53 - Franța grăbește legea care interzice rețelele sociale copiilor sub 15 ani. Anunțul făcut de Macron

HAI România!

A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda

Proiecte speciale