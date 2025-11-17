Mihai Trăistariu revine la Eurovision. Vrea să aducă premiul României

După doi ani de absență, România se pregătește să revină pe scena Eurovision. Televiziunea Română a confirmat că anul viitor țara noastră va avea un reprezentant în competiția europeană de muzică, iar artiștii deja lucrează la piesele care speră să facă senzație.

Unul dintre primii care și-a anunțat intenția este Mihai Trăistariu, cunoscut pentru clasarea istorică pe locul 4 cu piesa „Tornero” în 2006. Artistul a fost deja contactat de mai mulți compozitori și a început să înregistreze primele melodii.

„Gata, am decis! Mă înscriu la Eurovision. Am găsit piesa! Am început să primesc melodii pentru Eurovision 2026. Trei piese până acum mi-au atras atenția. Am tras și primul DEMO”, a declarat Trăistariu pentru Click!.

Prima piesă pe care artistul a împărtășit-o fanilor se numește „Infinity”. Ca și în 2006, Mihai vrea să lase publicul să decidă cu ce piesă se va prezenta.

„Vreau să procedez exact ca în 2006 atunci când am ales - împreună cu publicul, din opt piese compuse special pentru mine... Asta e convenția mea cu toți compozitorii de anul acesta: melodiile selectate de mine vor fi înregistrate în studio și vor fi postate dinainte. Ca să pot cere păreri de la toată lumea. Așadar, voi alege din mai multe piese pe cea mai reușită. La final voi face un clasament și voi merge la concurs cu piesa cea mai votată de public. Ne vedem la Eurovision!”

Decizia României de a nu participa în 2024 și 2025 a fost motivată de constrângeri financiare și de dorința de a asigura o reprezentare competitivă.

„Am propus reluarea participării României la Eurovision Song Contest pentru că, în cei doi ani de absență, am avut răgazul să înțelegem mai bine ce nu a funcționat în relația dintre TVR, industria muzicală și creatori”, a explicat Dan Turturică, directorul TVR.

Acesta a subliniat că revenirea României va fi rezultatul unei colaborări echilibrate între televiziune și producătorii muzicali. El a spus că țara noastră a făcut câteva schimbări.

„Am înțeles ce trebuie să schimbăm din partea noastră pentru a avea un proces de selecție mai competitiv și un spectacol pe măsura anvergurii concursului, astfel încât să creștem consistent calitatea prezenței noastre în etapa finală”.

România a obținut de-a lungul timpului rezultate remarcabile la Eurovision. Cele mai bune clasări au fost:

locul 3 – Luminița Anghel și Sistem, la Kiev, 2005

locul 3 – Paula Seling și Ovi, la Oslo, 2010

locul 4 – Mihai Trăistariu, la Atena, 2006

După doi ani de absență, România speră ca în 2026 să revină în forță și să impresioneze atât juriul, cât și publicul european.