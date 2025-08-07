Monden Exclusiv. Mihai Trăistariu, vânat de admiratoare: Li se pune pata pe mine







Mihai Trăistariu, artistul, care a frânt inimi și a cucerit Europa la Eurovision, în 2006, a făcut dezvăluiri în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei despre cum i s-a schimbat viața, ce planuri are și cum gestionează atenția excesivă a unor admiratoare. Cântărețul susține că momentul Eurovision i-a schimbat viața din toate punctele de vedere.

„Viața mea s-a schimbat complet după Eurovision, în 2006. Călătoresc de atunci tot timpul, banii sunt alții, am și investit atunci, mi-am făcut și o firmă de taxi, mi-am cumpărat niște apartamente la malul Mării Negre, m-am făcut și antreprenor. Voiam să trăiesc doar din cântat, dar viața te obligă să găsești surse de venit și din alte părți.”

Faimos pentru vocea sa specială și pentru hiturile care au atins milioane de oameni, Trăistariu vrea să revină puternic pe piața muzicală. După o perioadă în care nu a lansat albume noi, artistul se pregătește pentru un an plin de lansări.

„Nu am mai lansat de ani buni un album nou, dar anul acesta îmi iau revanșa. Am pregătit 18 melodii noi. Albumul se va numi Ploaia știe să iubească. În toamnă lansez și un album de petrecere. În iarnă aș vrea să lansez un album de colinde. Pregătesc și patru cărți.

Eu scriam poezii de ani de zile. Scot un album de poezii de dragoste, un album de fabule pentru copii, un album de exerciții de dicție și autobiografia la care lucrez de aproape un an”, a mai spus artistul pentru EVZ.

Cu o sinceritate debordantă, Mihai Trăistariu recunoaște că în industria muzicală actuală este dificil să rămâi relevant dacă nu ești constant prezent în presă și pe scena publică. Artistul e conștient că succesul vine cu un preț – și cu o strategie clară de imagine.

„Este din ce în ce mai greu să rămâi relevant în industria muzicală. Trebuie să îți inventezi tot felul de știri, să jonglezi într-un mod deștept cu presa, cu televiziune ca să te mai cheme. Trebuie să le spui ce vor. Ziariștii, fanii și producătorii TV te țin în viață. Eu sunt foarte volubil, foarte de treabă. Nu este altă soluție pentru a rămâne relevant. Concerte am tot timpul.”

În plan personal, Trăistariu mărturisește că este singur de doi ani și își caută în continuare femeia potrivită – una simplă, dar echilibrată, care să nu transforme relația într-o sursă de stres.

„M-am considerat mereu un om simplu și banal pe partea de relații sentimentale și n-am avut niciodată pretenții absurde. Femeia ideală trebuie să fie simplă, vorbăreață, veselă. Să aibă jobul ei ca să nu trebuiască să îi dau eu bani de buzunar.

Trebuie să îmi înțeleagă plecările, programul încărcat, să mă salveze din stresul cotidian. Dacă vine și ea cu stres și țipete... nu rezolvăm nimic. Ar fi ideal să facă și o ciorbă. Mie îmi place mâncarea gătită. În momentul acesta sunt singur. De doi ani sunt singur. M-am obișnuit și așa.”

Admirator al vocilor puternice și al muzicii care transmite emoții profunde, artistul își păstrează linia clasică și respinge tentația show-urilor comerciale.

„Întodeauna m-au inspirat vocile bune. I-am admirat mereu pe cântăreții cu voci valoroase, în special pe Celine Dion, Mariah Carey, Whitney Houston, Michael Bolton. Sunt și voci noi care îmi plac, cum ar fi Bruno Mars, Lady Gaga, Beyonce.

Îmi plac piesele care mă facă să plâng, nu cele subțiri. Nu mă atrag nici show-urile pline de dans. Acestea sunt pentru industria actuală, pentru cei care vor să facă bani. Eu sunt cu muzica bună și nostalgică.”

Deși se consideră un om simplu, Mihai recunoaște că a frânt multe inimi – involuntar. Tocmai refuzurile l-au transformat într-o țintă pentru unele admiratoare insistente.

„Eu sunt micuț de statură, dar am reușit să frâng niște inimi pentru că am refuzat unele femei. Refuzul face persoana cealaltă să se îndrăgostească. Li se pune pata pe mine, mă caută, mă urmăresc, îmi dau poze cu mașină. Acum, una e la mare și mi-a făcut poză cu mașina.

Mă stresează așa cumva crezând că aceasta este soluția. Am una pe Internet care la orice postare dă prima comentarii și like-uri. Îmi scrie în privat. Mereu am avut așa admiratoare care încearcă în legea lor, dar eu am alte gânduri, alte standarde. În loc să se retragă, ele continuă și sunt și mai înverșunate. În rest, relații am avut, dar s-au stins.”