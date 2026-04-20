Mihai Trăistariu își caută iubită. A promis că plătește el toate facturile, plus masa în oraș

Ultimele podcasturi la care a apărut Mihai Trăistariu pare că i-au cam alungat și ultimele posibile iubite. Drept urmare, artistul s-a văzut nevoit să schimbe placa.

Se pare că declarațiile belicoase la adresa femeilor care i-ar fi cheltuit banii nu l-au ajutat deloc pe artist în a atrage o eventuală iubită. Așa că acesta a schimbat tactica. În ultima sa postare de pe facebook, acesta precizează că plătește și facturi și ieșiri în oraș, ba face și ciorbe numai să vină odată și posibila iubită.

”Așa arată la mine acasă! o dezordine pisicoasă, dar foarte liniștitoare. Mai lipsește pisica șefă, dar nu văd în asta o problemă”, a scris artistul

După ce a reconsiderat toate declarațiile, artistul și-a dat seama că de fapt își dorește doar iubire. ”P.S. Vrei să fii pisica mea? Mai nou, știu să fac ciorbe, fac curat după pisici, am frigiderul plin, avem bani de vacanțe, plătesc eu toate facturile, eu achit când ieșim în oraș. Tu... Doar să iubești sincer”, a încheiat apoteotic Mihai Trăistariu.

Ultimele ieșiri publice ale artistului a fost considerate controversate. Asta pentru că a spus în trecut că doamnele care nu știu să facă ciorbe nu au ce căuta în prezența lui. Apoi a mai spus că el nu mai dă bani niciunei femei, după ce a avut o relație cu o studentă căreia îi dădea 50 de lei de drum.

De altfel, acest lucru a cam inflamat spiritele în online, mai multe influencerițe au avut cuvinte de ocară la adresa lui. Apoi a continuat cu mai multe afirmații legat de câți bani să câștige eventuala iubită. Iată însă că toate acestea l-au cam adus în punctul în care e singur cuc, cum spune o vorbă românească. Așa că a învățat să facă și ciorbă și spune că e pregătit să își asume responsabilitatea financiară pentru o eventuală relație.