Bianca Drăgușanu, declarații scandaloase: Arăt ca un AI

Bianca Drăgușanu, declarații scandaloase: Arăt ca un AIBianca Drăgușanu. Sursa foto: Instagram
Bianca Drăgușanu nu își mai încape în piele de cât de frumoasă se vede. Iar acest lucru a fost făcut public de către blondă într-un clip postat pe tiktok unde a găsit un nou nume pentru urmăritoarele ei.

Bianca Drăgușanu, odă frumuseții ei

Celebra blondă este cunoscută pentru afirmațiile controversate din spațiul public. Dacă până acum se lăuda cu frumusețea ei mai ponderat, acum a depăși limitele inteligenței artificiale. Aceasta spune că este la fel de frumoasă ca un model creat cu tehnologie. ”Încetiniți ”șoricheților” că nu pot să dau cu smoală acum.

Bianca Drăgușanu. Sursa foto Instagram

Nu bat fază lungă că am lumina asta în față ca să mă vedeți cât de frumoasă sunt. Arăt ca un AI, ați înnebunit la cap? Nu mai dați cu hate (n.r.-ură) că nu văd ce scrie, nu văd. Eu știu că șoricheții sunt activi, dar e ok”, a transmis fosta prezentatoare.

Șoricheți activi și pasivi

De asemenea aceasta le-a transmis și că este conștientă că se duc cu poza ei la coafor ca să îi semene, chiar dacă nu recunosc. ”Dar mai sunt și din ăia pasivi care intră pe conturi false și se uită din umbră, fanele mele, care nu mă plac.

Dar se duc cu poza mea la coafor să își facă părul așa la culoare și model. dar lor nu le place de mine. Ați ieșit mă, din smoală, mă? Puteți să faceți așa? (n.r.-ajunge cu buza la naz). Nu puteți (n.r.-râde)”, a încheiat Bianca Drăgușanu.

Val de declarații controversate

Blonda este recunoscută pentru faptul că nu prea are opreliști atunci când vrea să spună ceva, chiar dacă de multe ori a plătit pentru afirmațiile ei. Nu s-a ferit să spună că ”femeile scunde nu sunt oameni”.

A mai spus că nu s-ar îndrăgosti niciodată de un bărbat care are Skoda. Și cu siguranță cât timp va rămâne în vizorul publicului aceasta nu va înceta să uimească.

