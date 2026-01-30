Bianca Drăgușanu se vinde scump. Nu mai merge la podcasturi pentru că nu e plătită

Bianca Drăgușanu le-a explicat internauților că nu mai merge la podcasturi pentru că e păgubos pentru ea. Nu de alta, dar de multe ori își ia și amendă de parcare, plus că pierde o oră din viață.

Blonda a explicat într-un clip pe tiktok că nu mai participă la podcasturi. ”De ce să mă duc la podcasturi? Eu am cerut bani și le-am explicat. Când merg acolo, după o zi în care eu mă machiez, trebuie să caut loc de parcare, nu găsesc, îmi iau amendă 250 de lei, că nu am avut unde să parchez.

Vin la tine, îți povestesc ție niște lucruri, la sentiment, de unele conștientă fiind că o să fie virale, dar nu mai fac așa cum făceam înainte. Și eu le spun: tu de pe urmea mea câștigi bani. Tu și echipa ta. Toți muncim, nici eu nu vreau să vin gratis la tine”, a spus Bianca.

Nici de această dată, blonda nu le-a sărit cu vederea pe alte domnițe. ”Cum vin toate leșinatele. Că toate leșinatele se duc gratis.

Adică pe mine, cum mă cunoaște lumea, să vin la tine să vorbesc despre ce? Dacă vrei să vorbesc despre creșterea părului zic aici”, a transmis iubita luiGabi Bădălău. Practic preferă să crească audiența pe conturile ei decât prin podcasturi.

Decizia pe care a luat-o blonda pare să aibă legătură cu anumite lucruri pe care le-a spus și au devenit virale. ”În concluzie, dacă aș putea să dau timpul înapoi cu siguranță nu aș mai spune unele lucruri.

Nu au fost greșite, dar sunt opinii personale în care foarte multă lume se regăsește și oricine ar fi fost în locul meu cred că ar fi spus la fel”. În cele din urmă aceasta a încheiat într-o notă personală cu informații despre ea. ”Părul meu este natural, dacă îi alegi pe ăia buni. Eu am multe operații, scot și tatuajele”.