Monden

Bianca Drăgușanu se vinde scump. Nu mai merge la podcasturi pentru că nu e plătită

Comentează știrea
Bianca Drăgușanu se vinde scump. Nu mai merge la podcasturi pentru că nu e plătităBianca Drăgușanu. Sursa foto Instagram
Din cuprinsul articolului

Bianca Drăgușanu le-a explicat internauților că nu mai merge la podcasturi pentru că e păgubos pentru ea. Nu de alta, dar de multe ori își ia și amendă de parcare, plus că pierde o oră din viață.

Bianca Drăgușanu, numai pe bani la podcasturi

Blonda a explicat într-un clip pe tiktok că nu mai participă la podcasturi. ”De ce să mă duc la podcasturi? Eu am cerut bani și le-am explicat. Când merg acolo, după o zi în care eu mă machiez, trebuie să caut loc de parcare, nu găsesc, îmi iau amendă 250 de lei, că nu am avut unde să parchez.

Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu, 2025. Sursă foto: Facebook

Vin la tine, îți povestesc ție niște lucruri, la sentiment, de unele conștientă fiind că o să fie virale, dar nu mai fac așa cum făceam înainte. Și eu le spun: tu de pe urmea mea câștigi bani. Tu și echipa ta. Toți muncim, nici eu nu vreau să vin gratis la tine”, a spus Bianca.

”Nu mai sunt ca toate leșinatele”

Nici de această dată, blonda nu le-a sărit cu vederea pe alte domnițe. ”Cum vin toate leșinatele. Că toate leșinatele se duc gratis.

Alertă pentru pacienți! Cum vrea CNAS să taie "din pix" încă o zi din banii de concediu medical
Alertă pentru pacienți! Cum vrea CNAS să taie "din pix" încă o zi din banii de concediu medical
Spectacol pe cer. Luna Plină a Zăpezii „înghite” o stea strălucitoare
Spectacol pe cer. Luna Plină a Zăpezii „înghite” o stea strălucitoare

Adică pe mine, cum mă cunoaște lumea, să vin la tine să vorbesc despre ce? Dacă vrei să vorbesc despre creșterea părului zic aici”, a transmis iubita luiGabi Bădălău. Practic preferă să crească audiența pe conturile ei decât prin podcasturi.

Nu ar mai spune niște lucruri

Decizia pe care a luat-o blonda pare să aibă legătură cu anumite lucruri pe care le-a spus și au devenit virale. ”În concluzie, dacă aș putea să dau timpul înapoi cu siguranță nu aș mai spune unele lucruri.

Nu au fost greșite, dar sunt opinii personale în care foarte multă lume se regăsește și oricine ar fi fost în locul meu cred că ar fi spus la fel”. În cele din urmă aceasta a încheiat într-o notă personală cu informații despre ea. ”Părul meu este natural, dacă îi alegi pe ăia buni. Eu am multe operații, scot și tatuajele”.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:59 - Miracol la Melbourne: Novak Djokovic îl învinge pe Jannik Sinner într-un maraton epuizant și se califică în a 11-a fi...
23:49 - Alertă pentru pacienți! Cum vrea CNAS să taie "din pix" încă o zi din banii de concediu medical
23:38 - Datele din iPhone, expuse din cauza aplicațiilor vulnerabile. Ce trebuie să știe utilizatorii
23:30 - Avertismentul unui fost șef al MI6
23:29 - Spectacol pe cer. Luna Plină a Zăpezii „înghite” o stea strălucitoare
23:22 - Ponta: Ilie Bolojan este capturat total de USR, este complicele total

HAI România!

Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate

Proiecte speciale