Gabi Bădălău, fapte bune alături de copii. Au împărțit daruri celor mai puțin norocoși

Omul de afaceri, Gabi Bădălău a mers cu cei doi fii să împartă daruri celor nevoiași. De altfel a și făcut publice imagini de la momentul menționat.

Omul de afaceri a decis să le arate celor doi fii pe care îi are că sunt extrem de norocoși. Așa că i-a dus la cei mai puțin norocoși ca să împartă daruri. Au pregătit mai multe plase ca să se asigure că Moș Crăciun ajunge și la copiii celor sărmani.

Iar când au ajuns acolo, cei doi băieți au fost cei care le-au împărțit. Semn că sunt învățați să dea din ceea ce au și altora. Cu siguranță, mama lor, Claudia nu ar fi de aceiași părere, nu de alta, dar pe parte financiară mereu s-a văitat legat de banii pe care fostul soț îi investește în copii.

Aceasta a explicat public în mai multe rânduri că Bădălău nu e întotdeauna atent la cheltuielile copiilor și de multe ori i-a fost greu să țină pasul cu ele. Dar cu chiu cu vai, cu ajutorul iubitului ei s-a descurcat. Cert este că și acum cei doi au încă procese pe rol. Semn că deși sunt divorțați faptul că au cei doi copii o să îi țină legați prin instanțe până când ei vor împlini 18 ani.

Pe de o parte Claudia le dă o educație cât mai modestă cu putință, dar când ajung la tată sunt răsfățați după puterea lui financiară. Iar certurile părinților s-au extins și la iubită.

Mai exact Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu au tot felul de procese prin instanțe și ocazional își mai aruncă câte o săgeată otrăvită pe internet. Asta până se vor termina procesele sau eventual relația dintre Bianca și Gabi. Nu de alta, dar s-a mai întâmplat de 13 ori până acum. Ultima ceartă a fost chiar acum un an când cei doi au spus că s-au despărțit definitiv.