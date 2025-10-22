Bianca Drăgușanu, atac la Claudia Pătrășcanu: N-are carte de muncă, își ocupă timpul să mă dea în judecată

Bianca Drăgușanu pare scoasă din sărite de către Claudia Pătrășcanu pe care o cataloghează drept o persoană fără ocupație. Aceasta spune că singura preocupare a artistei ar fi să o dea în judecată.

Rivalitatea dintre Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu nu pare să se mai termine. Cele două se dau ocazional în judecată, dar cea care face asta mai des ar fi cântăreața. Drept urmare, Bianca Drăgușanu a reacționat dur legat de ea, întrebată fiind de situația proceselor dintre ele.

”Unde cântă? Nu am văzut-o pe niciunde, a avut vreun concert că nu am auzit de ea. De Beyonce am auzit, de Andra am auzit, de Delia am auzit, de femeia asta nu am auzit. Eu nu știu despre ea decât că îi place la Tribunal”, a spus blonda.

Iar tirada a continuat. ”Iertare, eu nu vreau să mă cert cu nimeni, nu mă interesează asocierea cu ea, eu nu știu cu ce se ocupă. Nu cred că are carte de muncă, datorită faptului că are mult timp să mă dea în judecată. ea de 5 ani mă tot dă în judecată, tot avem procese. acum de defăimare.

Păi cu ce am defăimat-o? Nici pe Taraf nu am văzut-o. Unde cântă?”, a concluzionat ironic Bianca.

Între cele două războiul s-a acutizat pe măsură ce relația dintre Bădălău și Drăgușanu a evoluat. Practic rivalitatea lor are legătură cu un bărbat, despre care Claudia spune că nu își îndeplinește îndatoririle de tată. Mai ales din perspectivă financiară. Drept urmare aceasta îi cere și fostului, tot în instantță, să îi plătească pensia alimentară, inclusiv cea restantă.

Iar acest lucru pare să o deranjeze inclusiv pe actuala iubită a lui Bădălău, mai exact pe Bianca. Cert este că cele două au și acum mai multe dosare pe rol care se desfășoară la instanțele din Constanța.