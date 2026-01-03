Bianca Drăgușanu, mesaj emoționat pentru Gabi Bădălău. Ce i-a transmis

Relația dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău pare să fie din ce în ce mai apropiată. Cei doi și-au petrecut Revelionul împreună alături de copiii lor.

Blonda a postat un mesaj pe Instagram în care apărea alături de iubitul ei. În dreptul pozei era scris mesajul: ”Îți mulțumesc” alături de o inimioară. Practic Bianca îi mulțumește lui Gabi cel mai probabil pentru vacanța din Emirate pe care cei doi și-o petrec împreună.

În fotografie cei doi zâmbesc larg semn că toate disputele din anii trecuți au fost date la o parte. În vacanța cu pricina este și fiica Biancăi, dar și cei doi fii ai lui Gabi Bădălău.

De altfel, nu este prima dată când cei doi merg în vacanță, fiecare cu copiii lui. Cei trei micuți se cunosc, chiar dacă nu s-au văzut cu lunile. Nu de alta, dar anul trecut pe vremea aceasta, Gabi și Bianca erau certați și despărțiți ”definitiv” pentru ce-a de a 13-a oară. Ambele părți implicate au spus atunci public că nu mai au nimic de împărțit și și-au urat de bine.

Ba chiar Bădălău ar fi bătut la porțile Emei Uta, care i-ar fi deschis, dar acest lucru a rămas numai la nivel de zvon. Iar prin primăvară, cei doi au revenit la sentimente mai bune. Și în cele din urmă au ajuns din nou unul în brațele celuilalt, deși părea că de această dată nu se mai împacă.

Culmea este că deși pare foarte multă liniște în paradis, Carmen Harra spune că liniștea e numai de fațadă. Asta pentru că cei doi ar urma să se despartă, chiar anul acesta. Iar cea care va pune capăt relației ar fi nimeni alta decât Bianca.

Desigur, că aceasta este numai o predicție. Cei doi amorezi pot decide să se și căsătorească dacă își doresc acest lucru. Dar cu siguranță timpul ne va arăta care este deznodământul acestei relații cu năbădăi.