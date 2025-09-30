Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău în vacanță împreună, dar cotit

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău și-au reluat veșnica poveste de dragoste cu năbădăi, dar cumva departe de ochii lumii. Cei doi postează din aceleași locuri, dar evită să fie văzuți împreună.

Cei doi sunt împreună de peste patru ani, dar relația lor nu a fost lipsită de certuri. Drept urmare, de această dată, amorezii evită să se mai posteze împreună. Cu toate acestea, amândoi pun fotografii din aceleași locuri. Probabil să dea semnal internauților că încă sunt împreună.

Iar acum, spre exemplu, amândoi sunt într-o vacanță în Dubai. Cei doi par să se bucure unul de compania celuilalt, chiar și la sala.

Amândoi au mers acolo, dar fiecare a folosit alte aparate. Desigur că par să fie din nou unul dintre cele mai solide cupluri, însă realitatea a demonstrat altceva de-a lungul vremii. Mai exact, cei doi s-au despărțit și s-au împăcat de aproximativ 13 ori. Ultima ceartă a fost una cu un scandal monstru în care a apărut inclusiv poliția.

Se pare că Bianca și-ar fi ieșit din fire, drept urmare ar cam fi sărit la Gabi, iar acest lucru l-a speriat pe șoferul acestuia. Iar bărbatul a chemat poliția. S-au despărțit, dar câteva luni mai târziu au ajuns iar la concluzia că nu pot să trăiască unul fără celălalt.

Drept urmare, din nou au reluat această relație. Mai ales că amândoi par să aibă un dușman comun, pe Claudia Pătrășcanu. Dacă Bianca are și ceva procese cu ea, nici Gabi nu pare să își fi încheiat socotelile cu fosta soție. Asta chiar dacă aceasta și-a găsit în sfârșit liniștea în brațele unui alt bărbat.

Solista a făcut publice pozele cu iubitul pe care s-ar părea că îl are ascuns de aproximativ doi ani. Doar că până acum nu a simțit nevoia să facă publică această relație.