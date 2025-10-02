Cum și-a serbat Gabi Bădălău ziua de naștere. Bianca i-a stat în brațe

Gabi Bădălău și-a serbat ziua de naștere peste hotare, alături de nimeni alta decât iubita lui, Bianca Drăgușanu. Fiul fostului politician a împlinit 37 de ani.

Omul de afaceri a decis ca în acest an ziua lui de naștere să fie serbată în Dubai cu nimeni alta decât Bianca. Cei doi au mers într-un local de lux, acolo unde au urmărit un show și s-au distrat de minune. Desigur că momentul a fost surprins într-o poză pe care Bianca a postat-o pe rețelele de socializare.

Cei doi par să fie mai fericiți ca niciodată, dar așa au fost și de ziua lui Gabi, anul trecut. Însă la aproximativ două luni de la eveniment cei doi au ajuns la un scandal monstru în care a fost implicată și poliția.

Cert este că după acel episod a avut loc și cea de-a 12-a despărțire a cuplului care părea să fie definitivă. Nu de alta, dar Gabi s-ar fi încurcat între timp și cu Ema Uta, fosta iubită a fostului soț al Biancăi. Idila, dacă o fi fost a fost una scurtă, pentru că tânărul om de afaceri avea să mai petreacă puțin.

Nu de alta, dar la cei 36 de anișori pe vremea aia, probabil că numai la asta i-a stat gândul. De altfel, diferența de vârstă dintre el și Bianca este de 6 ani, blonda fiind mai mare ca el.

Dar Bădălău junior este obișnuit cu această situație pentru că și fosta lui soție era mai mare ca el. Drept urmare nu e o surpriză faptul că are o relație serioasă cu o femeie cu șase ani mai mare ca el.

Pare cumva că numai astfel de relații durează în ceea ce-l privește pe Gabi Bădălău. Acum rămâne de văzut dacă și cu Bianca va ajunge la altar sau preferă doar ipostaza de iubit.