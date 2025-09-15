Monden

Ce legătură aveau Rizea și Bianca Drăgușanu. Dezvăluirile fostului deputat

Ce legătură aveau Rizea și Bianca Drăgușanu. Dezvăluirile fostului deputatBianca Drăgușanu. Sursa foto Instagram
Cine ar fi crezut că între fostul deputat Cristian Rizea și Bianca Drăgușanu a existat o oarecare conexiune acum mai bine de 20 de ani. Acesta a dezvăluit ce i-a unit pe cei doi.

Rizea și Drăgușanu, o pană de cauciuc

Fostul parlamentar a explicat pe un live pe tiktok că o cunoaște pe Bianca Drăgușanu din 2004. ”V-am spus că am cunoscut-o pe Bianca în 2004 la Mariott. Ea a rămas cu Audi A4 cu număr de Hunedoara. A făcut pană la Mariott și am trimis pe cineva să o ajute. Nu? Ce să-i facă? Să-i rezolvăm pana. Era gri mașina”, a explicat Rizea. Cert este că acesta a mai povestit și cum a vrut să vândă Bianca un inel de 7.000 de euro.

Blonda și inelul

”Se pare că Bianca Drășuanu joacă și ea. A intrat pe live-ul cuiva că are și ea un inel de vânzare. Ca și cum ar fi ajuns la fundul sacului. Că nu mai cotizează Bădălău cum trebuie. A făcut așa să-l sară pe-al lui Bădălău din papuci să cotizeze. Hai, domne, nu-ți vinde. Să sară băieții cu telefoanele, hai domne ai ajuns să-ți vinzi inelul de 7.000 de euro. Stai așa că vin eu și cotizez. A ieșit ea pe live-ul ala că are inel de vânzare.

Cristian Rizea

Sursa foto: Arhiva EvZ

Ăla a fost semnalul pentru biăeți să sară cu banii că i-a spart. Astea sunt vrăjeli. Că lumea vorbește. Dar știți cum au sunat gușterii la secundă, stai mami că vin eu, dă-mi revolutul”, a mai povestit fostul parlamentar. Ulterior blonda a explicat de ce și-a vândut inelul. Aceasta a dorit să își cumpere o mașină pe care să o folosească pentru drumurile zilnice. În cele din urmă a făcut această achiziție și a explicat că ar fi vândut inelul. Cât privește relația cu Bădălău, cei doi par să se înțeleagă foarte bine.

