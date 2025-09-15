Ce legătură aveau Rizea și Bianca Drăgușanu. Dezvăluirile fostului deputat

Cine ar fi crezut că între fostul deputat Cristian Rizea și Bianca Drăgușanu a existat o oarecare conexiune acum mai bine de 20 de ani. Acesta a dezvăluit ce i-a unit pe cei doi.

Fostul parlamentar a explicat pe un live pe tiktok că o cunoaște pe Bianca Drăgușanu din 2004. ”V-am spus că am cunoscut-o pe Bianca în 2004 la Mariott. Ea a rămas cu Audi A4 cu număr de Hunedoara. A făcut pană la Mariott și am trimis pe cineva să o ajute. Nu? Ce să-i facă? Să-i rezolvăm pana. Era gri mașina”, a explicat Rizea. Cert este că acesta a mai povestit și cum a vrut să vândă Bianca un inel de 7.000 de euro.

”Se pare că Bianca Drășuanu joacă și ea. A intrat pe live-ul cuiva că are și ea un inel de vânzare. Ca și cum ar fi ajuns la fundul sacului. Că nu mai cotizează Bădălău cum trebuie. A făcut așa să-l sară pe-al lui Bădălău din papuci să cotizeze. Hai, domne, nu-ți vinde. Să sară băieții cu telefoanele, hai domne ai ajuns să-ți vinzi inelul de 7.000 de euro. Stai așa că vin eu și cotizez. A ieșit ea pe live-ul ala că are inel de vânzare.

Ăla a fost semnalul pentru biăeți să sară cu banii că i-a spart. Astea sunt vrăjeli. Că lumea vorbește. Dar știți cum au sunat gușterii la secundă, stai mami că vin eu, dă-mi revolutul”, a mai povestit fostul parlamentar. Ulterior blonda a explicat de ce și-a vândut inelul. Aceasta a dorit să își cumpere o mașină pe care să o folosească pentru drumurile zilnice. În cele din urmă a făcut această achiziție și a explicat că ar fi vândut inelul. Cât privește relația cu Bădălău, cei doi par să se înțeleagă foarte bine.