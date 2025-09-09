Monden Rizea se bagă în scandalul Makaveli-Șoșoacă! Cum îl amenință pe influencer







Cristian Rizea spune că a fost sunat de Diana Șoșoacă pentru a explica cum stau de fapt lucrurile cu Makaveli. Fostul deputat a precizat ca pe influencer îl paște o plângere penală.

Scandalul dintre Makaveli și Șoșoacă a ajuns și la urechile fostului deputat, Cristian Rizea. “În această dimineață, am fost sunat de doamna europarlamentar Diana Șoșoacă, care mi-a precizat că Makaveli nu mai are nicio treabă cu ea. Și că i-a transmis foarte clar, foarte clar că dacă nu iese și își anuleze declarația aia prin care vrea să candideze independent. Dar acolo scrie partidul SOS România, îi va face plângere penală.

Deci doamna Diana Șoșoaca îi va face plângere penală lui Makaveli. Nu l-a mai lăsat să facă niciun live din biroul senatorului Peia din Parlamentul României. Nu are voie! Doamna Diana Șoșoaca mi-a precizat că un curier nu are dreptul să intre într-un birou al unui parlamentar.

Ceea ce face el contravine legii. Doar consilierii au voie să fie prezenți într-un birou al unui parlamentar. Este ilegal. Să participi, să faci live-uri și să stai ca și curier într-un birou al unui europarlamentar”, a explicat fostul deputat.

Ca să justifice faptul că o reprezintă pe Șoșoacă, Rizea a explicat că a întrebat-o înainte de a vorbi, legat de subiect. “Totodată doamnă Șoșoacă mi-a permis să spun asta public. Am întrebat-o și mi-a spus că da. Mi-a mai spus că Makaveli și Peia s-au arătat supărați ca ea a precizat că Makaveli are funcția de curier”, a mai spus Rizea.

De altfel și între el și Makaveli au existat schimburi de replici dure pe internet, la fel cum au existat și între Makaveli și Diana Șoșoacă. De altfel, în ultimele zile, influencerul a explicat că europarlamentarul l-ar fi indus în eroare în mai multe rânduri. Ba chiar ar fi ajuns să plece din țară din cauza ei.