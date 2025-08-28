Monden Cine îl susține, de fapt, pe Rizea. Makaveli face dezvăluirea







Cristian Rizea ar fi susținut financiar de un om de faceri extrem de potent, care ar fi șantajat de fostul politician. Dezvăluirea este făcută de Makaveli, cel care de câteva săptămâni îl contestă pe Rizea.

Scandalul dintre cele două personaje este la cote apoteotice. De această dată în scenă, apare și un al treilea personaj care ar fi un om de afaceri. De altfel, el este cel care i-ar plăti lui Rizea vacanțele la Monaco. Desigur nu ar face-o benevol, ci șantajat cu diferite informații pe care fostul politician le-ar deține despre el.

”Hai să-ți spun eu Rizea cum stă situația de fapt că tu ești escrocul de pe Tinder. Ai plecat la Monaco câteva zile cu vacanța plătită de un băiat. Cu biletul plătit tot de băiatul ăsta cu avionul lui, cu mașina închiriată să te plimbi pe acolo tot de el.

Probabil dai și tu două trei ture pe acolo să te dai mare. Noi știm cine băiatul ăsta începe cu B. Iar tu îl șantajezi și ăsta te finanțează, dar îl luăm și pe el cât de curând. Tu poți să minții copiii nu și tații. În fine tu vezi ce faci când vii în România că tot cu taxiul te plimbi și mare grijă că pe 27-28 vine chiria”, a spus Makaveli pe contul său de tik-tok.

În comentarii cel mai des vehiculat a apărut numele lui Alex Bodi, cu toate acestea nimeni nu poate face legătura între cei doi. Dar nimic nu ar trebui să surprindă mai ales când este vorba despre astfel de personaje. Cert este că Rizea și Makaveli sunt într-un război continuu, mai ales de când fostul politician face tot felul de acuzații publice.

Unul dintre personajele vizate de Rizea unde a ieșit scandal a fost George Becali. Mai exact latifundiarul a fost acuzat că ar fi avut o relație extra-conjugală cu Tania Budi. Ba mai mult că ar fi ajutat-o în afacerile ei. Cu toate acestea amândoi au negat acest lucru. George Becali a și explicat că se bucură că soția nu crede așa ceva.