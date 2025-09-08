Monden

Makaveli continuă războiul cu Șoșoacă: Am plecat de două ori din țară din cauza ta

Makaveli a explicat într-un clip pe tik-tok faptul că Diana Șoșoacă nu e tocmai de încredere, mai ales în ce îl privește. Acesta s-a plâns de faptul că a primit informații eronate de la ea.

Makaveli a rupt lanțul ”de iubire„ cu Șoșoacă

Dacă altă dată asculta de sfaturile senatoarei, acum influencerul are numai cuvinte de ocară la adresa ei. ”Când ne-au luat mascații ce credeți că a spus, ca să manipuleze! Sunt filmările! A zis că au venit mascații că au ceva cu SOS. Păi ce treaba aveau mascații cu Tik tok ul. Eram eu luat, Bamba, Pian, Alin, ce treaba avea Alin cu SOS?!

Diana Șoșoacă

Sursa foto: Facebook/Diana Șoșoacă

Dar Diana Șosoacă ca și cum ar fi fost mama răniților, ca de fapt sistemul vrea sa te distrugă. Nu vezi că nu ești sănătoasă la cap, că rădeau ăștia de nu mai puteau! Pe cine ai salvat tu de la arest?! Și acum stau live ca să nu se mai uite nimeni la tine! Că oricum ții conferință de presă fără presă ca întotdeauna! Ca nu se uită nimeni.

V-ați făcut un canal de youtube și vă filmați voi pe voi. Care presă?! Că nu mai vrea nimeni să știe de tine! Presa din România nu mai vrea să te bage în seamă! Pentru că nu spui nimic concret, nu spui nimic dovedit!”, a explicat acesta.

Legături cu Ciolacu și Bolojan

Tirada a continuat. ”M-ai făcut sa plec de două ori din Romania, va arăt mesajele. Când făcea Simion proteste, îmi scria: Alex, cred că ar fi bine să nu stai în țară. Și eu fugeam prin Bulgaria. Nu știți că de câte ori erau proteste eu fugeam prin Bulgaria?! Am înghițit-o de două ori. Dar după nu am mai înghițit ca am zis ca are ceva la cap.

Ea avea informații că se pregătește un atentat împotriva ei, totuși, ea are 1,3%, nimeni în drum! Îl înjurai pe Ciolacu și pe partea cealaltă, vă pupați! Și cu Bolojan la fel! Să nu credeți nici 3% din ce spune Diana Șosoacă!”, a mai spus Makaveli.

