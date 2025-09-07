Politica Șoșoacă a dat Țebea pe Parlament, pentru a susține moțiunile







Diana Șoșoacă și colegii săi din grupul parlamentar S.O.S. România au ales să nu participe la evenimentele organizate la Țebea duminică, preferând să rămână în Parlament pentru a lua parte la votul moțiunii de cenzură depuse împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan. „Nu avem ce căuta duminică la Țebea alături de trădătorii neamului românesc”, a transmis lidera SOS.

Șoșoacă a explicat că motivul absenței sale de la manifestările de la Țebea este legat de opoziția față de cei pe care îi consideră „trădători ai intereselor naționale” și a subliniat că prezența sa în Parlament are ca scop blocarea măsurilor de austeritate propuse de actualul Guvern.

Diana Iovanovici-Șoșoacă a declarat că reprezentanții formațiunii SOS preferă să fie prezenți în Parlament în ziua de duminică, în loc să participe la evenimentele de la Țebea.

Duminică, reprezentanții Partidului S.O.S. România se vor afla în Parlament pentru a participa la votul privind moțiunile de cenzură. Diana Șoșoacă, președinta formațiunii, a subliniat necesitatea ca cetățenii să fie conștienți de importanța momentului și să acționeze colectiv. Ea a precizat că scopul nu este susținerea unei persoane, ci demiterea Guvernului actual și exercitarea de presiuni pentru revocarea măsurilor adoptate.

„Duminică, demnitarii Partidului S.O.S. România vor fi în Parlamentul României pentru a vota moțiunile de cenzură. (…) Poporul român trebuie să înțeleagă că trebuie să se trezească cu adevărat și să acționeze, nu sprijinind un om, ci dând jos un Guvern și făcând presiune pentru anularea măsurilor.”, a declarat președinta partidului, Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă a anunțat că membrii și susținătorii formațiunii S.O.S. România nu vor participa la evenimentele organizate la Țebea. Motivul invocat este dorința de a nu fi asociați cu reprezentanții instituțiilor statului, pe care îi acuză că au trădat țara.

„Nu avem ce căuta duminică la Țebea alături de trădătorii neamului românesc – Administrația Prezidențială, Guvern, Parlament ș.a.m.d. În fond, parastasele se fac sâmbăta și ziua morții lui Avram Iancu este pe 10 septembrie, când ar trebui ca tot poporul român să se afle acolo”, a punctat Șoșoacă.

Diana Șoșoacă a făcut un apel către cei care vor merge la manifestare să-și exprime nemulțumirea față de persoanele pe care le consideră responsabile de distrugerea țării și a Constituției.

„Or, dacă vă duceți, duminică, la ora 9:30 la Țebea, duceți-vă să-i huiduiți pe acești trădători care au distrus țara, Constituția României și care și-au bătut joc de toți românii”, a transmis Diana Șoșoacă înainte de votul moționilor de cenzură din Parlament.