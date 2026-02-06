Monden

De ce a bătut-o de fapt Alex Bodi pe Bianca. Musculosul nu se mai ascunde

De ce a bătut-o de fapt Alex Bodi pe Bianca. Musculosul nu se mai ascundeBianca Drăgușanu. Sursa foto Instagram
Relația dintre Alex bodi și Bianca Drăgușanu a fost mereu una complicată, dar s-a lăsat pe alocuri și cu bătăi. Diva blondă l-a acuzat în nenumărate rânduri că o bate, iar la ei în casă era mai mereu scandal.

Alex Bodi, față în față cu adevărul

Faptul că a bătut-o pe Bianca este deja cunoscut, motivele nu au fost niciodată clare. Acesta a lămurit la o emisiune online că bătăile erau cumva de ambele părți.

Bodi

Bodi. Sursa foto EVZ

”Am spus și am recunoscut ce s-a întâmplat. Am avut ceva femei la viața mea, nu știu dacă au venit să zică două. Cred că cu Bianca era așa: ne băteam, nu o băteam. Și ca să înțeleagă lumea a fost un episod al vieții noastre în care ne-am împotmolit, bălăcărit, ne-am rănit, unul pe celălalt”, a explicat omul de afaceri.

A dărâmat bucătăria într-unul din accesele de furie

Bodi a povestit că la un moment dat, într-unul din momentele tensionate, i-a dărâmat bucătăria Biancăi să îi arate ce forță are de fapt. ”Am dărâmat bucătăria.

Atunci a venit Monica Capatos, că eram vecini. Am arătat că ce pot eu să fac dacă într-adevăr aș face ceva. Și am dărmat toată bucătăria, a mai spus musculosul.

De la bătaie, prieteni la cataramă

Acum, la 6 de ani de la divorț, cei doi se înțeleg foarte bine. Ori de câte ori se întâlnesc, se salută și își vorbesc, fără resentimente, spune Bodi. Acesta dă de înțeles că dacă ar fi bătut-o așa cum se pretinde Bianca nu l-ar mai fi salutat. ”Și uite acum, am văzut-o ieri în mall, am salutat-o, suntem ok. Noi am depășit trecutul acela.

Ne-am iertat unul pe celălalt. Și acum după 6-7 ani lumea crede că sunt genul acela de om. Dar eu nu sunt”, a mai explicat el. Cert este că cei doi au fost văzuți în trecut și la aceiași masă la restaurant semn că au trecut peste resentimente.

