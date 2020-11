După ani de zile în care s-au jucat de-a șoarecele și pisica, Alex Bodi și Bianca Dăgușanu au ajuns la despărțire. Astfel, Bianca Drăgușanu și-a adunat toate forțele și a dezvăluit detalii cutremurătoare despre momentele traumatizante din relația cu omul de afaceri din Mediaș.

Bianca Dragușanu a fost bătută timp de 5 ore de Bodi

Jurnaliștii de la Cancan scriu că Bianca Dragușanu a trecut prin clipe de coșmar chiar în apartamentul ei. Timp de 5 ore, fosta prezentatoare tv a fost bătută de Alex Bodi. Scandalul dintre cei doi a pornit după ce blondina i-a reproșat lui Alex Bodi că o înșeală cu o altă femeie.

Controversatul om de afaceri a încercat să țină totul ascuns. Astfel, după ce și-a dat seama că în apartamentul Biancăi urma să sosească mama ei, pentru a evita ca blonda să fie ajutată de aceasta, Bodi a decis să o „mute” în apartamentul lui din Pipera. În tot acest timp, Bianca se afla într-o stare de semi-conștiență.

Odată ajunși în vila din Pipera, ar fi început „runda” doi a agresiunii, totul derulându-se în prezența menajerei acestuia.

Bianca Drăgușanu, „evadare” desprinsă din filmele de acțiune

După ce Bodi a bătut-o a doua oară, mai mult moartă decât vie, Bianca Drăgușanu a reușit să „evadeze” din vila bătăușului într-un mod desprins din filmele de acțiune. Sursa citată scrie că blondina a profitat de faptul că soțul menajerei și-a făcut apariția la vila lui Alex Bodi, pentru a-și lua soția de la muncă. Bianca a profitat de moment fără să stea pe gânduri. S-a suit imediat în mașina acestora și i-a rugat să oducă cât mai departe de casa groazei.

Bianca Dragușanu, victima unui cerc vicios

Recent, într-o postare pe rețele sociale, blondina a făcut mărturisiri cutremurătoare despre infernul prin care a trecut din cauza lui Bodi.

„Într-adevăr sunt foarte multe lucruri pe care eu le-am aflat despre mine în toți acești doi ani! Eu, de exemplu, n-am știut despre mine că pot să tolerez anumite situații. Eu nu am știut despre mine că pot fi manipulată ușor. Eu nu am știut despre mine că am teamă de anumite contexte sau de anumite situații. Eu știu despre mine că am putut! Eu știu despre mine că am putut să mă compromit în anumite situații, cu toate că, știind adevărul, știam ce va urma. Știam că este ca un cerc vicios și știam că voi ajunge tot în același punct dacă iert. Drept dovadă, am ajuns în același punct în care, ca să mă simt eu eliberată, trebuie să vă spun adevărul. Pentru că doar adevărul te eliberează și, da, adevărul se află tot timpul”, a declarat Bianca Drăgușanu, într-o postare pe Instagram.