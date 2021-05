Pentru că s-a săturat de tot ceea ce îi face fostul soț, Bianca Drăgușanu apelează la ajutorul autorităților. Pe Bodi îl paște o plângere penală.

Alex Bodi nu mai are scăpare. Bianca Drăgușanu îi face plângere penală pentru hărțuire

În urma unui filmuleț apărut cu ea căzută lângă pat, în stare de inconștiență, Bianca Drăgușanu ia atitudine. Blonda dezvăluie motivul pentru care a ajuns să leșine și spune că doar Alex Bodi ar fi putut să dea în presă acel video.

„Ca un asasin care își premeditează crima, așa a procedat cu mine”

„Pe mine nu mă distruge un video în care eram într-o stare nasoală, în care am ajuns tot din cauza lui. Nu se întâmplă nimic în video. De fapt, el m-a lovit, m-a bătut și am leșinat și a venit cu un prieten apoi. Ca un asasin care își premeditează crima, așa a procedat cu mine. Locul lui e după gratii, nu în libertate. M-a șantajat trei ani de zile și m-a terorizat. În acest video eu am fost lovită, leșinată din cauza lui.

Omul nu face decât un circ ieftin. Acest video l-a mai dat de mai multe ori, dar nu integral. Acum l-a dat integral, pentru că nu i-a reușit schema cu împăcarea”, a afirmat Bianca Drăgușanu în exclusivitate pentru cancan.ro.

„Ba îmi trimite flori, ba mă urăște, ba se autoumilește”

Supărată pe Bodi, Bianca a declarat că acesta trebuie să înțeleagă că nu o va distruge niciodată, pentru că e o femeie puternică.

„Îi fac plângere la poliție pentru hărțuire. Pentru că a încercat să intre în locuința mea și regret că nu am făcut-o acum câteva zile, când a intrat în salon după mine. Ar trebui să-i fie rușine, că pretinde că e un tată și un om de afaceri. Se pune cu iubitul meu la masă. Ba îmi trimite flori, ba mă urăște, ba se autoumilește.

Acum o lună de zile îmi trimitea flori și îmi spunea că sunt o femeie frumoasă, azi trimite videouri cu mine.

A uitat că, acum o săptămână, trimitea dedicații prin Adrian Minune și îmi spunea că sunt femeia vieții lui, nu mai scăpam de el și era cu dragoste și flori. Care e problema lui de tot dă video-urile astea cu mine? Nu m-a distrus și nici nu mă va distruge”, a mai spus, nervoasă, Bianca Drăgușanu.

Bodi se jură că nu are nici o legătură cu video-ul buclucaș

La rândul său, Alex Bodi a mărturisit că în acel filmuleț Bianca a căzut pentru că a luat prea multe somnifere și i s-a făcut rău. Moment în care el a încercat să-i dea primul ajutor. În plus, a ținut să menționeze că cineva a făcut filmarea ca să o atace pe fosta sa soție.

„Subliniez faptul că video-ul nu este recent. Este de aproximativ doi ani. Și nu era vorba de droguri, în primul rând, la Bianca. Atunci am avut noi o dispută, iar ea a luat niște pastile de somn și s-a simțit foarte rău și cred că a leșinat. Deci nu este vorba despre faptul că Bianca s-ar fi drogat. Publicarea acestui video și întregul articol sunt făcute pentru a fi atacată, eu nu am nicio legătură. Îmi dau cuvântul de onoare!”, a spus Alex Bodi.