Mihai Trăistariu a vorbit, la distanță de 15 ani, despre cel mai controversat moment din viața sa: Pentru publicitate

Mihai Trăistariu a vorbit, la distanță de 15 ani, despre cel mai controversat moment din viața sa: Pentru publicitate
Mihai Trăistariu explică pozele în chiloți de acum aproape 15 ani, dar și contul pe rețelele destinate adulților. Acesta spune că nimic nu a fost întâmplător, din contră.

Mihai Trăistariu a decis să atragă atenția în chiloți

Artistul a explicat că frica de a deveni necunoscut l-a făcut să ia decizii radicale. Deși nu a rămas niciodată fără voce, a decis să facă ceva scandalos în loc să scoată o melodie nouă.

”Eu am mai jonglat cu presa, mai o poză în chiloți, dar am fost asumat. Au fost cumva gândite de mine, aruncate intenționat. Asta pentru că am avut perioade de declin. După succesul de la Eurovision, la 5-6 ani, de frică ce am făcut?! Am făcut acest lucru. Ca să ies din nou în evidență, să mă cheme presa din nou, și am avut din nou concerte, apariții la televizor, samd”, a spus interpretul.

Contul de only fans făcut tot pentru publicitate

Inclusiv acel cont de pe o rețea pentru adulți spune el că a fost făcut în acelasi scop. ”Adică eu pot oricând să fac iar o nebunie, dacă îmi merge mintea.

Nu am făcut nimic accidental, totul a fost gândit. Inclusiv când am avut platformă pentru adulți. Dar aia a fost o prostie. Aia am și închis-o. Pentru că nu am câștigat nici bani. Trebuie să te expui și cu alte persoane și nu am făcut așa ceva. Iar pozele mele erau fâsâite”, a concluzionat Mihai Trăistariu.

Andreea Bălan, din nou în vizorul lui Mihai Trăistariu

Și ca tacâmul să fie complet, cântărețul a fost o comparație între el și Andreea Bălan. Ea are show și e un brand fără voce, el are voce, dar cam suferă la capitolul brand.

”Nu era cazul meu, eu dacă am voce nu îmi mai trebuie altceva. Și în continuare zilnic mai găsesc comentarii despre cât de frumos cânt. Dar eu de spaimă și de copil ce eram acum 10-15 ani. Eu trebuia doar să cânt. Trebuia să fac un show la Sala Palatului, altceva trebuia să fac. Ca și Andreea Bălan e prea brand și e chemată, nu îi trebuie prea mare voce”.

