Cum a fost primită Andreea Bălan în familia Cornea. Ce au spus părinții lui Victor

Andreea Bălan a povestit la un podcast cum a fost de fapt primită în familia Cornea. Au plăcut-o sau nu părinții viitorului său soț?!

Cântăreața a spulberat zvonurile negative legat de relația ei cu socrii. Aceasta a explicat că a fost primită cum nu se aștepta mai bine în familia viitorului soț.

”De la început părinții lui au fost foarte primitor, foarte calzi cu mine, fericiți pentru relația noastră. La un moment dat se scria în presă că ei nu mă acceptă că am eu doi copii, erau niște aberații, dar nu a fost niciodată adevărat, dar nu am stat să le dezmint că na, sunt obișnuită cu ele. Nu, nu avea nicio legătură copii sau că el e mai tânăr. Astea erau speculații doar ca să mai bage bățul prin gard. Nu a fost nimic”, a spus interpreta.

Solista a explicat că și de această dată nunta ei va fi una mare și frumoasă. Plănuiește să aibă sute de oameni invitați, iar artiștii sunt antamați deja.

”Diferența de vârstă nici nu se simte. Vom avea cam 250 de invitați. Eu nu o să cânt la nunta mea. Avem program., avem artiștii stabiliți, cine op să cânte, cum o să cânte. Am și wedding planner, sunt relaxată. Pentru că am încredere în profesioniști și nu am de ce să mă stresez”, a explicat Andreea Bălan.

Victor Cornea este un jucător de tenis apreciat la nivel internațional. Acesta este unul dintre motivele pentru care Andreea Bălan se va numi și Cornea. Este deja obișnuită cu titulatura.

”Nu credeam că se va întâmpla atât de repede. După un an și jumătate s-a hotărât. M-a întrebat dacă mai vreau să mă căsătoresc vreodată, dacă vreau să îmbrac din nou rochia de mireasă. Știa deja că îmi doresc asta. La turnee mă trecea drept wife, pe bagaje scria wife, la hotel eram trecută doamna Cornea. El vedea reacțiile mele și eu chiar mă bucuram autentic când vedeam scris wife, Andreea Bălan Cornea”, a mai spus artista.