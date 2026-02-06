Monden

Începe Selecția Națională Eurovision 2026. 68 de piese intră în competiție

Comentează știrea
Începe Selecția Națională Eurovision 2026. 68 de piese intră în competițieEurovision 2026. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Televiziunea Română anunță startul Selecției Naționale pentru Eurovision 2026, după ce 68 de melodii au fost acceptate în Atelierul deschis Eurovision 2026, urmând să concureze pentru un loc în semifinala competiției naționale.

Începe Selecția Națională Eurovision 2026. 68 de piese intră în competiție

Audițiile semifinaliștilor debutează luni, în Studioul 3 al TVR. Pe parcursul a trei zile, concurenții își vor interpreta piesele live, în fața juriului. Sesiunile Atelierului deschis Eurovision 2026 sunt programate luni, de la ora 16.00, și vor continua marți și miercuri, de la ora 11.00.

Semifinala va fi difuzată integral, în direct, pe platforma de streaming TVR+, tvrplus.ro, pe durata celor trei zile de audiții, între 9 și 11 februarie. Totodată, piesele înscrise vor fi publicate pe pagina oficială de YouTube a TVR, www.youtube.com/TVRcanaluloficial. Primele zece melodii, în funcție de punctajele obținute în Atelier, vor ajunge în finală, unde juriul va desemna reprezentantul României la ESC 2026.

Joi, 12 februarie, în cadrul Telejurnalului de la ora 20.00, vor fi anunțați finaliștii Selecției Naționale, în direct la TVR 1, TVR INFO și pe tvrplus.ro. Regulamentul concursului și detaliile complete sunt disponibile pe site-ul oficial eurovisionromania.ro, iar pentru clarificări suplimentare pot fi transmise mesaje la adresa eurovision.romania@tvr.ro.

Cum și-a educat Mihaela Tatu fiica și ce-i reproșează acum tânăra
Cum și-a educat Mihaela Tatu fiica și ce-i reproșează acum tânăra
Două magazine emblematice din centrul Bucureștiului intră pe piața de leasing
Două magazine emblematice din centrul Bucureștiului intră pe piața de leasing
Juriu Eurovision 2026

Juriu Eurovision 2026. Sursă foto: Facebook

România, în semifinala a doua a competiției internaționale

România va intra în concursul internațional pe 14 mai, în semifinala cu numărul doi. Tragerea la sorți a avut loc luni, 12 ianuarie, la Viena, orașul care va găzdui Eurovision Song Contest 2026. Conform rezultatului, România va evolua în prima parte a celei de-a doua semifinale.

Eurovision 2026, sub sloganul „United by Music”

Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 se va desfășura la Viena, cu semifinalele programate pe 12 și 14 mai și finala pe 16 mai. La ediția cu numărul 64 a competiției s-au înscris, alături de România, încă 34 de țări, printre care Albania, Australia, Austria, Franța, Germania, Italia, Suedia, Ucraina și Marea Britanie.

Ediția precedentă a concursului a fost câștigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”. Eurovision este organizat de European Broadcasting Union, cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția, iar de-a lungul deceniilor pe scena competiției au urcat artiști precum ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion și Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, organizează Selecția Națională și participă la competiția europeană din 1993. Cele mai bune rezultate obținute de România au fost două locuri trei, în 2005 și 2010, și un loc patru, în 2006.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:16 - Cum și-a educat Mihaela Tatu fiica și ce-i reproșează acum tânăra
19:08 - Cristiano Ronaldo își continuă protestul. Fotbalistul nu va juca pentru Al-Nassr în următorul meci
19:01 - Peste o mie de persoane din municipiul Craiova și din alte localități, fără gaze. Când se reia alimentarea
18:49 - Începe Selecția Națională Eurovision 2026. 68 de piese intră în competiție
18:42 - Franța nu mai este cea mai bogată țară din Uniunea Europeană
18:36 - Rapid - Petrolul Ploiești, ora 20.00. Miză uriașă la meciul din Giulești

HAI România!

Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.
Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.

Proiecte speciale