Începe Selecția Națională Eurovision 2026. 68 de piese intră în competiție

Televiziunea Română anunță startul Selecției Naționale pentru Eurovision 2026, după ce 68 de melodii au fost acceptate în Atelierul deschis Eurovision 2026, urmând să concureze pentru un loc în semifinala competiției naționale.

Audițiile semifinaliștilor debutează luni, în Studioul 3 al TVR. Pe parcursul a trei zile, concurenții își vor interpreta piesele live, în fața juriului. Sesiunile Atelierului deschis Eurovision 2026 sunt programate luni, de la ora 16.00, și vor continua marți și miercuri, de la ora 11.00.

Semifinala va fi difuzată integral, în direct, pe platforma de streaming TVR+, tvrplus.ro, pe durata celor trei zile de audiții, între 9 și 11 februarie. Totodată, piesele înscrise vor fi publicate pe pagina oficială de YouTube a TVR, www.youtube.com/TVRcanaluloficial. Primele zece melodii, în funcție de punctajele obținute în Atelier, vor ajunge în finală, unde juriul va desemna reprezentantul României la ESC 2026.

Joi, 12 februarie, în cadrul Telejurnalului de la ora 20.00, vor fi anunțați finaliștii Selecției Naționale, în direct la TVR 1, TVR INFO și pe tvrplus.ro. Regulamentul concursului și detaliile complete sunt disponibile pe site-ul oficial eurovisionromania.ro, iar pentru clarificări suplimentare pot fi transmise mesaje la adresa eurovision.romania@tvr.ro.

România va intra în concursul internațional pe 14 mai, în semifinala cu numărul doi. Tragerea la sorți a avut loc luni, 12 ianuarie, la Viena, orașul care va găzdui Eurovision Song Contest 2026. Conform rezultatului, România va evolua în prima parte a celei de-a doua semifinale.

Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 se va desfășura la Viena, cu semifinalele programate pe 12 și 14 mai și finala pe 16 mai. La ediția cu numărul 64 a competiției s-au înscris, alături de România, încă 34 de țări, printre care Albania, Australia, Austria, Franța, Germania, Italia, Suedia, Ucraina și Marea Britanie.

Ediția precedentă a concursului a fost câștigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”. Eurovision este organizat de European Broadcasting Union, cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția, iar de-a lungul deceniilor pe scena competiției au urcat artiști precum ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion și Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, organizează Selecția Națională și participă la competiția europeană din 1993. Cele mai bune rezultate obținute de România au fost două locuri trei, în 2005 și 2010, și un loc patru, în 2006.