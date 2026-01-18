„Viva, Moldova!” cucerește publicul. Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2026. Video

Republica Moldova. Artistul Vlad Sabajuc, cunoscut publicului sub numele de scenă Satoshi, va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, care se va desfășura la Viena, Austria. Interpretul a câștigat Finala Națională Eurovision 2026, organizată aseară la Arena Chișinău, reușind o performanță rară în istoria selecției naționale.

Satoshi s-a impus categoric în competiție, fiind marele favorit în toate etapele votului. Artistul a obținut punctajul maxim atât din partea juriului internațional, cât și a juriului național, dar și din partea publicului, confirmând un consens clar între specialiști și telespectatori.

La televot, piesa „Viva, Moldova!” a acumulat 13.084 de voturi, detașându-se clar de restul concurenților și demonstrând o susținere masivă din partea publicului. Rezultatul a confirmat impactul puternic al piesei și mesajului său, centrat pe identitate, energie și apartenență.

Pe locul al doilea în clasamentul final s-a clasat Pavel Orlov, cu piesa „Can’t Say Goodbye”. Artistul a avut o evoluție constantă pe parcursul serii, fiind bine punctat atât de juriul național și internațional, cât și de public, de la care a obținut 813 voturi.

Podiumul a fost completat de Cătălina Solomac, cu piesa „Pink Margarita”. Aceasta s-a bucurat de o susținere solidă din partea publicului, acumulând 861 de voturi, dar și de punctaje importante din partea juriilor, ceea ce i-a asigurat locul al treilea în competiție.

La finalul concursului, Satoshi a transmis un mesaj emoționant, subliniind caracterul special al acestei reușite personale.

„Este pentru prima dată când particip într-un concurs muzical. Sunt un autodidact, dar iubesc la nebunie muzica și, mai mult de atât, îmi iubesc locul din care provin, cultura, oamenii și chiar consider că noi avem ce oferi lumii, Europei. Consider că avem niște oameni superbi, plini de inimă, de talent, de o bogăție interioară inimaginabilă. Vreau să vă mulțumesc pentru suport și pentru încredere tuturor, atât celor din juriu, cât și celor din public, care ne-au votat”, a declarat artistul.

În calitate de câștigător al Finalei Naționale Eurovision 2026, Satoshi a primit și un cec în valoare de 1.000.000 de lei, oferit de Compania „Teleradio-Moldova”. Fondurile sunt destinate pregătirilor pentru participarea Republicii Moldova la concursul internațional de la Viena.

Potrivit noii formule de vot aplicate în acest an, 33% din rezultat a reprezentat votul publicului, exprimat prin aplicație și telefon mobil, 33% a revenit juriului național, format din 15 membri, iar 33% a fost acordat de juriul internațional, alcătuit din cinci artiști, foști participanți și câștigători ai concursului Eurovision.

Finala Națională Eurovision 2026 a debutat cu un moment special, dedicat celor 20 de ani de participare ai Republicii Moldova la Eurovision. Pe scena de la Arena Chișinău au urcat artiști care au reprezentat anterior țara noastră la concursul internațional: Sunstroke Project, Natalia Barbu, Aliona Moon, DoReDos, Natalia Gordienko, Cristina Scarlat și Nelly Ciobanu.

Aceștia au interpretat live piesele cu care au concurat pe scena europeană, într-un omagiu adus parcursului Republicii Moldova la Eurovision.

Republica Moldova revine la Eurovision Song Contest în 2026, după o pauză de un an. Aceasta va fi cea de-a 20-a participare a țării noastre la concursul internațional, Moldova participând pentru prima dată în anul 2005.

Cel mai bun rezultat obținut până în prezent rămâne cel din 2017, când trupa SunStroke Project s-a clasat pe locul al treilea cu piesa „Hey Mamma”.

Eurovision Song Contest 2026 va fi organizat în orașul Viena, după ce artistul JJ a câștigat ediția din 2025. Semifinalele vor avea loc pe 12 și 14 mai, iar marea finală este programată pentru 16 mai.