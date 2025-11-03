Republica Moldova revine la Eurovision. Când va fi dat startul înregistrării concurenţilor

Republica Moldova va participa la concursul internaţională Eurovision Song Contest 2026, după ce în 2025 şi-a suspendat participarea.

Înregistrarea concurenţilor pentru Selecţia Naţională Eurovision 2026 va începe pe 7 noiembrie şi va dura 30 de zile.

Artiştii pot depune piesele lor originale la adresa: eurovision@trm.md, conform condiţiilor stabilite în regulamentul concursului.

Potrivit unui comunicat al Companiei publice Teleradio-Moldova, decizia de a reveni pe scena Eurovizionului a fost luată în urma consultărilor cu artişti, producători şi reprezentanţi ai industriei muzicale autohtone.

Revenirea Republicii Moldova la Eurovision aduce reguli mai dure la etapa naţională.

În premieră, selecţia naţională va fi coordonată de doi producători oficiali. Este vorba despre Serghei Orlov, producător şi fost participant la Eurovision, şi Roman Burlaca, regizor şi producător autohton.

„Implicarea producătorilor în concursul naţional asigură o selecţie profesionistă, transparentă şi credibilă, care pune accent pe valoarea artistică şi competitivitatea internaţională a pieselor”, se arată în comunicatul TRM.

Pe de altă parte, juriul finalei naţionale va fi format din 20 de membri, dintre care 5 internaţionali şi 15 naţionali.

Ediţia din 2026 marchează 70 de ani de la lansarea Concursului Eurovision. Iar Republica Moldova va participa pentru a 20-a oară competiţie.

Republica Moldova a debutat prima dată la Eurovision în 2005, fiind reprezentată de trupa Zdob și Zdub cu melodia Boonika bate doba. Aceștia au reușit să se claseze pe locul 2 cu 207 de puncte în semifinală (după România) și pe locul 6 în finală cu 148 de puncte.

Cel mai bun loc obținut de Republica Moldova în finală este locul 3 în anul 2017 la Kiev, Ucraina. SunStroke Project, cu piesa "Hey, Mamma!", a reușit să ocupe locul 3 cu un număr record de puncte, în număr de 374.

La ediția din 2025, R. Moldova s-a retras de la Eurovision Song Contest, când etapa națională era în desfășurare, fiind selectați 12 participanți pentru finală.

„În urma unei analize detaliate a situației actuale, precum și a provocărilor economice, administrative și artistice, s-a luat decizia de a suspenda participarea R. Moldova la ediția din 2025. Selecția națională din acest an a evidențiat anumite provocări, inclusiv o scădere a interesului publicului și a calității generale a pieselor și a prestațiilor artistice.

Acest fapt a generat o percepție negativă în rândul specialiștilor și a publicului, subliniind necesitatea unei reforme substanțiale în preselecția națională”, a juistificat atunci retragerea din concurs directorul general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova” Corneliu Durnescu.