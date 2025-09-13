Interpretul şlagărului „Trenuleţul” îşi serbează ziua de naştere: 13, zi cu noroc

Republica Moldova. Roman Iagupov, solistul formaţiei „Zdob şi Zdub” împlineşte sâmbătă, 13 septembrie, 52 de ani.

Viitorul Artist al Poporului s-a născut la 13 septembrie 1973, în orașul Volgograd, Rusia. Când avea vârsta de un an, familia sa s-a stabilit vu traiul în oraşul Străşeni. A învățat la școala medie din orașul Strășeni. Apoi la Institutul de Cultură Fizică și Sport din Chișinău. După absolvire, a fost profesor de sport la școala nr. 33 din Chișinău.

Este tată a doi copii.

Roman Iagupov se ocupa intens și de muzică încă din anii studenţiei. În 1994, împreună cu Anatol Pugaci, un fost coleg de clasă, cu Mihai Gîncu și producătorul Igor Dânga, a înființat formația „Zdob și Zdub”.

Formațiunea a îmbinat elemente de etno-rock, hardcore și folclor balcanic. Ceea ce a dus la o faimă internațională, purtând muzica moldovenească pe scene din peste 30 de țări

Unul din cele mai mari succese ale formaţiei a fost locul 6 la concursul Eurovizion -2005, cu piesa „Boonika bate doba”.

I-au fost acordate titlurile onorifice „Artist al Poporului” (2020), „Maestru în Artă” (2005) și Medalia „Meritul Civic” (2002).

Pentru talent artistic, originalitate și activitate de creație prodigioasă, pentru prestația la Concursul Internațional „Eurovision Song Contest 2022” și contribuție substanțială la promovarea imaginii Republicii Moldova în lume, a fost decorat de președinta Maia Sandu cu Ordinul de Onoare și Diploma de Onoare (2022).

Majoritatea pieselor interpretate de Roman Iagupov au ajuns şlagăre. De exemplu „Boonika bate doba”, „Moldovenii s-au născut”, „DJ Vasile” , Bună dimineaţa” sau „Hora cosmică”.

Una din cele mai populare piese a interpretului rămâne „Trenuleţul”. Piesa lansată în decembrie 2021 transmite un mesaj profund privind destinul românilor de pe ambele maluri ale Prutului.

„Merge trenul parcă zboară/ Dintr-o țară-n altă țară/ Merge, nu poate pricepe/ Care țară?/ Unde-ncepe?/ Țară veche, țară nouă/ Parcă-i una, parcă-s două!”, ne amuză și ne întristează şlagărul lui Roman Iagupov.