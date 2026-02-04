România își caută reprezentantul la Eurovision 2026. 101 piese au intrat în competiția națională

Un total de 101 piese au fost înscrise în ediția din acest an a Selecției Naționale, competiția care va desemna reprezentantul României la Eurovision Song Contest 2026. Următoarea etapă are loc vineri, când vor fi anunțați semifinaliștii concursului, potrivit TVR.

Potrivit Televiziunea Română, campania de înscrieri pentru Selecția Națională (SN) s-a încheiat luni, după aproape trei săptămâni în care compozitorii au putut trimite piese în competiție. Conform regulamentului SN 2026, joi va avea loc preselecția melodiilor, iar vineri vor fi desemnați concurenții care merg mai departe în semifinale.

„A doua etapă a Selecţiei Naţionale se va desfăşura în cadrul Atelierului deschis Eurovision 2026: timp de trei zile, concurenţii vor interpreta piesele live, în faţa juriului, în direct pe tvrplus.ro, iar piesele vor fi postate pe pagina oficială de YouTube a TVR, www.youtube.com/TVRcanaluloficial. Pe 12 februarie, vom afla cei zece finalişti calificaţi în ultimul act al competiţiei”, precizează sursa citată.

Ultima etapă a Selecției Naționale va avea loc pe 4 martie, în studiourile TVR, unde juriul va alege reprezentantul României la ESC 2026. Televiziunea Română va produce un show TV transmis în direct, atât pe post, cât și online, exclusiv pe canalele sale. Regulamentul concursului și informațiile complete sunt disponibile pe site-ul oficial eurovisionromania.ro.

Luni, 12 ianuarie, la Viena, orașul gazdă al competiției din acest an, a avut loc tragerea la sorți pentru împărțirea țărilor participante în semifinale. România va concura în prima parte a semifinalei cu numărul 2, programată pe 14 mai.

Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea semifinalele pe 12 și 14 mai, iar finala pe 16 mai. La ediția cu numărul 64 s-au înscris, alături de România, încă 34 de țări, printre care Albania, Australia, Austria, Franța, Germania, Italia, Suedia, Ucraina și Marea Britanie.

Ediția precedentă a concursului a fost câștigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”. Organizată de European Broadcasting Union, competiția Eurovision este cea mai amplă asociere a televiziunilor publice din Europa.

Prima ediție Eurovision a avut loc în 1956, la Lugano, iar de atunci show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive și urmărite programe TV din lume. De-a lungul anilor, pe scena Eurovision au urcat artiști precum ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion și Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, organizează Selecția Națională și participă la competiția europeană din 1993. Cele mai bune rezultate ale României rămân două clasări pe locul al treilea, în 2005 și 2010, și locul al patrulea obținut în 2006.