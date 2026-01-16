Eurovision sărbătorește 70 de ani cu turneu special, în plin boicot al Israelului

Uniunea Europeană de Radiodifuziune (UER), organizatoarea concursului Eurovision, a anunțat joi printr-un comunicat un turneu special care marchează 70 de ani de la înființarea competiției muzicale. Evenimentul este planificat într-un moment delicat, marcat de cel mai amplu boicot din istoria concursului, provocat de participarea Israelului.

„Turneul va aduce pe scenă atât artiști emblematici ai Eurovision, cât și participanți din ediția 2026, pentru a celebra șapte decenii de muzică memorabilă”, a transmis UER într-un comunicat.

Organizatorii au precizat că artiștii vor interpreta atât propriile lor hituri, cât și cover-uri după melodiile preferate ale publicului din cei 70 de ani de concurs.

Turneul va avea loc între 15 iunie și 2 iulie și va include aproximativ zece orașe europene, printre care Londra și Paris. Acesta va urma finalului concursului de la Viena, programat pe 16 mai.

Ediția 2026 a fost afectată de controverse încă înainte de debut. Israelul va participa în prima semifinală, pe 12 mai, începând cu ora 21:00 locală (19:00 GMT), în timp ce România va intra în concurs în a doua semifinală, pe 14 mai.

Participarea Israelului a stârnit critici din partea mai multor țări, care îl acuză de manipularea votului public în cadrul concursului din 2025 și de încălcarea libertății presei în contextul conflictului din Gaza.

Ca urmare, televiziunile din Spania, Irlanda, Islanda, Olanda și Slovenia și-au anunțat retragerea, iar Nemo, câștigătorul din 2024, a returnat trofeul ca formă de protest. Marți, Conchita Wurst, una dintre cele mai emblematice câștigătoare ale Eurovision, a anunțat că nu va mai participa la niciun eveniment Eurovision, motivând că este o „decizie personală”.

De asemenea, Johannes Pietsch, alias JJ, ultimul câștigător, a cerut inițial o ediție fără Israel, înainte de a-și prezenta scuze pentru reacțiile provocate.

Interesul publicului pentru tragerea la sorți a semifinalelor a fost mai redus decât anul trecut, cu puțin peste 97.000 de urmăritori pe YouTube, față de 240.000 în 2025. Totuși, UER a subliniat că biletele pentru luna mai s-au epuizat rapid în momentul punerii lor în vânzare online.