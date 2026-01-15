Bianca Ionescu Ballo, despre turneele din vremea comunismului: La un moment dat am plecat brusc de pe scenă

Bianca Ionescu Ballo a povestit la un podcast faptul că pe vremea comunismului mergea la turnee în străinătate. Dar nu la toate și nu în toate țările unde primea invitație.

Pe vremea comunismului nici artiștilor nu le era foarte ușor să iasă din țară, dar le era mai ușor decât cetățenilor de rând. Este și cazul Biancăi Ionescu Ballo, care a fost în turnee peste hotare, dar nu a onorat totuși toate invitațiile. ”Da, am făcut turnee în străinătate când nu pleca multă lume.

Nu pleca, dar și eu am plecat mai puțin decât am fost solicitată, la un moment dat. Am fost în Japonia, în Statele Unite. A fost o mare plăcere să pot ajunge și în China și în Japonia. Eu cred că într-o altă viață am fost ceva asiatică”, a explicat interpreta.

De foarte mult ori trupa artistei a vizitat China. Acolo stăteau chiar și săptămânile la schimburi de experiență. De altfel, artista a precizat că a cântat chiar și în chineză. ”S-a întâmplat în fața câtorva oameni, unde urma să cântăm cu trupa noastră de instrumentiști, 6, alături de care plecasem din România, de la teatrul de operetă, pentru niște schimburi culturale.

Timp de 2 săptămâni am fost în câteva orașe emblematice din China. Și erau înainte fiecărui spectacol, mese oficiale. Înaintea unui astfel de concert, cu o sală foarte plină, de mii de persoane”, a povestit solista.

Ca orice gazde, chinezii i-au pus la masă. Doar că masa lor nu a fost întocmai pe placul stomacului artistei. ”Înainte de concert ne-au dat să mâncăm, evident, mâncare tradițională era picantă, dar și feluri de mâncare despre care nu auzisem până atunci. Și a început spectacolul, eu eram prima din țara noastră.

Aveam și cântece în chineză. Și vreau să spun că am ajuns pe scenă. Și când să încep să cânt am simțit că e ceva în neregulă cu stomacul meu. Ei cântau în continuare și începuseră să dea și strofa a doua… Am fugit de pe scenă și m-am dus în locul acela, unde te duci când era cazul… Când m-am întors ei erau pe ritornello”, a mai povestit artista.