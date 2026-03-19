Cum a rămas Bote fără ceas la Londra și ce spune despre suspecți

Cătălin Botezatu a povestit la o emisiune online ”aventura” sa cu furtul ceasului extrem de scump la Londra. Mai exact a dat detalii despre ancheta care se desfășoară pentru recuperarea obiectului.

Creatorul de modă a povestit despre modul în care s-a desfășurat ancheta în Londra după furtul ceasului său. Acesta a explicat că a fost ținut la curent de autoritățile londoneze cu privire la fiecare pas pe care l-au făcut. Cu toate acestea, obiectul pare să fie greu de recuperat.

”Un prim suspect a recunoscut și s-a făcut prima arestare. Așa mi-a fost transmis de la Londra, că nu au găsit ceasul, dar au găsit un suspect. Dar eu nu am avut voie să vorbesc despre acest lucru, pentru că era o investigație în desfășurare”, a mai spus Bote.

Ulterior, procurorii i-au transmis că sunt trei suspecți în total. Iar ancheta a trecut deja în faza de judecată. ”Și erau trei suspecți. Între timp au fost arestați și ceilalți doi, este deja un proces pe rol.

A avut loc și prima înfățișare, nu am voie să spun identitatea lor. Dar sigur nu sunt români. Românii care sunt pe la Londra și Paris, mai golani, sunt prietenii mei, cum zic eu. Deci nu mă așteptam de la ei, glumesc”, a mai explicat artistul.

În urmă cu o lună și jumătate, Cătălin Botezatu a fost jefuit la Londra, în celebrul cartier Myfair, acolo unde se află magazine de lux. Hoții i-au furat ceasul de 2 milioane de euro, chiar în buricul târgului. Culmea este că acel cartier nu este celebru doar pentru magazinele de lux ci și pentru hoții de astfel de obiecte.

Cu toate acestea, designerul nu a fost tocmai vigilent și iată că s-a întâmplat neprevăzutul. Chiar dacă în acest moment ceasul pare de negăsit, creatorul de modă este optimist că în cele din urmă va reintra în posesia lui.