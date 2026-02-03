Monden

Cătălin Botezatu, jefuit la Londra. Designerul ar fi rămas fără un ceas de două milioane de lire

Cătălin Botezatu, jefuit la Londra. Designerul ar fi rămas fără un ceas de două milioane de lireCătălin Botezatu. Sursă foto: Facebook
Creatorul de modă Cătălin Botezatu ar fi fost jefuit la Londra, săptămâna trecută, incidentul soldându-se cu dispariția unui ceas extrem de rar, evaluat la aproximativ 2 milioane de lire sterline, potrivit informațiilor publicate de DailyMail.

Cătălin Botezatu, victimă a unui jaf la Londra

Potrivit publicației britanice, care îl descrie pe Cătălin Botezatu ca fiind „un designer de modă al vedetelor de la Hollywood”, furtul s-a petrecut joi, 29 ianuarie, în jurul orei locale 23:50, în Berkeley Square, o zonă cunoscută din cartierul Mayfair al Londrei, frecvent vizată de infractori. Presa britanică menționează că poliția a reținut un suspect, fără a preciza dacă obiectul de mare valoare a fost recuperat.

Bijuteria dispărută ar fi un ceas Richard Mille din seria Sapphire, una dintre cele mai exclusiviste și rare colecții de ceasuri din lume. Modelele din această serie sunt realizate prin sculptarea unor blocuri de cristal de safir și includ variante precum RM 56-02 Tourbillon, RM 56-01, RM 27-04 și RM 52-05.

Accesoriu extrem de căutat de celebrități

Ceasurile din gama Sapphire sunt extrem de apreciate în rândul vedetelor internaționale. Tenismenul Rafael Nadal este cunoscut ca deținător al unui astfel de model, la fel ca pilotul de Formula 1 Charles Leclerc. De asemenea, artistul Jay-Z are în colecție un Richard Mille RM 056 Blueprint, o versiune prototip estimată tot la 2 milioane de lire sterline.

Conform datelor furnizate de autorități, poliția a reținut un suspect identificat drept Younes Djoudim, în vârstă de 33 de ani, din Slough, Berkshire. Acesta a fost pus sub acuzare pentru furt și arestat preventiv sâmbătă, în baza unei decizii a Curții de Magistrați de la Westminster.

Un purtător de cuvânt al Metropolitan Police a declarat că, vineri, la ora locală 00:14, agenții au intervenit în urma unor apeluri care semnalau un jaf în Berkeley Square, Mayfair. Polițiștii au discutat la fața locului cu victima, un bărbat în vârstă de 59 de ani, iar ulterior, în aceeași zi, un bărbat de aproximativ 30 de ani a fost reținut sub suspiciunea de jaf.

Următoarea înfățișare în instanță a lui Djoudim este programată pentru vineri, 27 februarie, la Tribunalul Coroanei din Southwark.

Ceas Richard Mille

Ceas Richard Mille. Sursă foto: Captură video

Parcursul profesional al lui Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu, în vârstă de 59 de ani, originar din România, și-a lansat propria marcă de modă, casa de modă Delphi, la începutul anilor 1990, odată cu deschiderea primului butic în România. De-a lungul carierei, a studiat și a colaborat cu legendarul creator italian Gianni Versace și a lucrat pentru branduri precum Vogue și Versace.

În prezent, Botezatu colaborează cu nume importante din industria de divertisment, printre care cântăreața și actrița americană Vanessa Williams. Pe lângă creațiile vestimentare, acesta dezvoltă și linii de parfumuri și bijuterii, iar în anul 2000 a devenit primul designer de modă care a realizat o ședință foto într-un perimetru de situri antice, notează publicația britanică.

