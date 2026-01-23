Reacția lui Alcaraz când un fan a strigat „Carlos Nadal”

Carlos Alcaraz a reacționat cu vizibilă surprindere în timpul meciului câștigat la Australian Open împotriva lui Yannick Hanfmann, după ce a auzit un fan care a strigat: „Carlos Nadal”.

Spaniolul a controlat autoritar partida, impunându-se în minimum de seturi, performanță pe care a repetat-o și vineri dimineață, când l-a eliminat fără emoții pe Corentin Moutet. Fără set pierdut până acum la Melbourne Park, Alcaraz se pregătește pentru duelul din optimile de finală, unde îl va întâlni duminică pe americanul Tommy Paul.

În confruntarea cu Yannick Hanfann, tenismenul spaniol în vârstă de 22 de ani a fost nevoit să recurgă la tie-break pentru a-și adjudeca primul set, după care a ridicat nivelul jocului și a controlat clar actul secund.

La scorul de 3-1, chiar înainte de a servi pentru a se desprinde, liniștea arenei a fost spartă de un strigăt venit din tribune, care l-a luat prin surprindere pe Alcaraz. Un suporter i-a rostit numele alături de cel al marelui său idol, Rafael Nadal, strigând: „Carlos Nadal!”.

Vizibil marcat de moment, Alcaraz a privit spre zona din care venise vocea, apoi și-a coborât privirea înclinându-se ușor, părând flatat de asocierea cu legenda tenisului spaniol. A zâmbit și a dat ușor din cap, în timp ce publicul a reacționat amuzat, iar partida a fost reluată după câteva clipe de destindere.

Tânărul spaniol nu s-a ferit niciodată să vorbească deschis despre admirația pe care i-o poartă lui Rafael Nadal, iar paralelele dintre cei doi par inevitabile, având în vedere originea comună și performanțele remarcabile reușite de Alcaraz în turneele de Grand Slam încă din primii ani ai carierei.

Deși este adesea etichetat drept moștenitorul lui Nadal, Alcaraz a subliniat, într-un documentar lansat anul trecut pe Netflix, că nu își dorește această etichetă. „Nu vreau să fiu numit succesorul lui Rafa. Vreau să fiu cunoscut ca Carlos Alcaraz Garfia”, declara el.

Poziția sa a fost susținută chiar de Nadal, care a explicat că asemenea comparații pot deveni împovărătoare pentru un sportiv aflat la început de drum.

„Când ești tânăr și ești comparat constant cu cineva care a petrecut mulți ani în circuit, ajungi la un punct în care te saturi să auzi asta. Presiunea devine mare și, în timp, îți poate afecta viața de zi cu zi”, a spus legenda spaniolă.

Alcaraz este conștient că drumul până la nivelul atins de Nadal rămâne unul lung. Fostul lider mondial a încheiat cariera în 2024 cu un palmares impresionant de 22 de titluri de Grand Slam.

Jannik Sinner a demonstrat fair-play și maturitate după un debut atipic la Australian Open, încheiat prematur din cauza retragerii adversarului său. Liderul clasamentului mondial și deținătorul trofeului de la Melbourne a obținut calificarea în turul al doilea, după ce francezul Hugo Gaston a abandonat meciul în lacrimi.

Partida de pe Rod Laver Arena a fost dominată clar de Sinner, care conducea cu 6-2, 6-1 în momentul retragerii. Gaston, vizibil afectat, a întâmpinat probleme încă din timpul jocului, iar la un moment dat a fost surprins stând pe marginea terenului cu capul în mâini, înainte de a părăsi arena în aplauzele publicului.

Cauzele abandonului nu au fost confirmate oficial, însă situația francezului a părut serioasă. După meci, Sinner a avut un discurs elegant și empatic, transmițându-i adversarului său urări de sănătate și apreciindu-i calitățile sportive. Italianul a subliniat că nu și-ar fi dorit o astfel de victorie și a remarcat că Gaston nu mai putea servi la intensitatea obișnuită, mai ales în setul al doilea.

Campionul en-titre a vorbit și despre dificultatea confruntării, descriindu-l pe Gaston drept un jucător extrem de talentat, cu o atingere fină și o mobilitate excelentă, motive pentru care a fost nevoit să joace agresiv și la un nivel ridicat încă de la început. Sinner a profitat de ocazie pentru a-și exprima bucuria de a reveni la Melbourne, pe care îl consideră un loc special, mulțumind totodată fanilor pentru atmosfera creată.