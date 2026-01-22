Boris Becker o critică dur pe Naomi Osaka: intră pe terenul central într-o astfel de ținută

Boris Becker a avut o reacție destul de critică după apariția curajoasă a lui Naomi Osaka la Australian Open. Fosta lideră mondială a atras atenția încă de la intrarea pe Rod Laver Arena, cu acea apariție cel puțin ciudată generând reacții puternice în lumea tenisului, informează Express.

Boris Becker a comentat în termeni critici apariția spectaculoasă a lui Naomi Osaka la Australian Open, unde sportiva japoneză a atras atenția nu doar prin joc, ci și printr-o alegere vestimentară ieșită din tipare.

La revenirea pe Rod Laver Arena, fosta lideră mondială a purtat o ținută personalizată, compusă dintr-o pălărie albă cu voal și o umbrelă asortată, confirmând încă o dată reputația sa pentru opțiuni vestimentare curajoase. Apariția a devenit rapid virală, fiind preluată de Vogue și intens distribuită pe rețelele de socializare, chiar înainte de finalul meciului.

Nu toți au apreciat însă acest moment de fashion. Boris Becker, fost mare campion, a pus sub semnul întrebării mesajul transmis de Osaka printr-o astfel de intrare pe teren. Într-o intervenție pentru TNT Sports, germanul a remarcat că imaginea creată este, fără îndoială, una puternică din punct de vedere mediatic și că nicio altă jucătoare nu a mai avut curajul să apară astfel într-un context competițional.

„Acestea sunt, desigur, imagini pentru presă. Modul în care a intrat pe teren este deja emblematic. Nicio altă jucătoare nu a îndrăznit să poarte o astfel de ținută, dar ea a făcut-o”, a declarat Becker.

Totuși, Becker a subliniat că este o inconsecvență între dorința declarată a sportivei de a evita presiunea excesivă și atenția publică și alegerea unei ținute care, inevitabil, o readuce în centrul reflectoarelor.

„Dar există și o contradicție, pe de o parte, ea nu vrea să fie sub atâta presiune, nu vrea să fie atât de mult în atenția publicului și în mass-media, iar apoi intră pe terenul central într-o astfel de ținută”, a punctat fostul jucător german.

În opinia sa, o astfel de apariție amplifică interesul mediatic, exact ceea ce Osaka a spus în trecut că încearcă să limiteze, mai ales după perioada în care a avut nevoie de o pauză pentru sănătatea mentală.

„Desigur, asta o aduce din nou în atenția publicului. Aș aminti că a avut nevoie și de o pauză pentru sănătatea mentală acum câțiva ani. Pentru mine, în general este important ca accentul să fie pus pe sport”, a explicat Boris Becker.

Naomi Osaka a vorbit deschis, de-a lungul timpului, despre provocările care i-au marcat cariera. În 2021, sportiva japoneză a ales să se retragă de la Roland Garros și să nu participe la Wimbledon, invocând probleme legate de sănătatea mintală. În prezent, ocupanta locului 17 mondial traversează însă o perioadă mult mai echilibrată, după ce a luat o pauză de la competiții pentru a deveni mamă în 2023.

Ea a subliniat că nu își mai impune presiuni suplimentare, chiar dacă aparițiile sale pe teren, adesea spectaculoase și nonconformiste, atrag atenția la marile turnee. Deși a fost profund afectată de eliminarea din turul al doilea al US Open 2024, meci disputat într-o ținută decorată cu funde, Osaka spune că nu mai lasă teama de eșec să o domine.

Ajunsă în turul al doilea la Melbourne, japoneza a explicat că are obiective și visuri, dar a înțeles că există lucruri pe care nu le poate controla. Debutul său în competiție nu a fost lipsit de emoții. Deși a impresionat prin echipament, jocul a avut sincope, iar Osaka a fost nevoită să lupte serios pentru a o învinge pe debutanta Antonia Ruzic, scor 6-3, 3-6, 6-4. Următoarea provocare a fost Sorana Cîrstea pe care a învins-o.