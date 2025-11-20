Sport

Novak Djokovic, evaluat de Boris Becker. Cine este cel mai important sportiv din toate timpurile

Comentează știrea
Novak Djokovic, evaluat de Boris Becker. Cine este cel mai important sportiv din toate timpurileSursa foto: Novak Djokovic/Facebook
Din cuprinsul articolului

Boris Becker a oferit o declarație surprinzătoare cu privire la unul dintre cei mai importanți jucători de tenis ai momentului, Novak Djokovic. În timpul unui interviu, fostul mare campion a fost întrebat cine crede că este cel mai bun jucător din tenis al momentului, iar răspunsul său a fost cu adevărat neașteptat, contrar așteptărilor multora, relatează Express.

Tenisul are un nou „clasament” după spusele lui Boris Becker despre Djokovic

Fostul antrenor al lui Novak Djokovic, Boris Becker, a vorbit elogios despre unul dintre cei mai mari rivali ai sârbului. „L-am antrenat pe Novak Djokovic, dar rivalul său rămâne cel mai important sportiv din toate timpurile”, a declarat fostul jucător german de tenis.

Becker l-a numit pe Roger Federercel mai important sportiv din toate timpurile”, deși a lucrat timp de trei ani cu Djokovic și are 24 de titluri de Grand Slam.

Legenda tenisului s-a alăturat echipei lui Djokovic la finalul anului 2013 și l-a condus către șase titluri de Grand Slam, inclusiv primul său trofeu mult așteptat la French Open.

Fostul arbitru Ion Crăciunescu, atac la Mircea Lucescu. A ajuns într-un punct în care ar trebui să se retragă
Fostul arbitru Ion Crăciunescu, atac la Mircea Lucescu. A ajuns într-un punct în care ar trebui să se retragă
Mircea Lucescu, mandat de coșmar la naționala Turciei. Un mare eșec al carierei lui Il Luce
Mircea Lucescu, mandat de coșmar la naționala Turciei. Un mare eșec al carierei lui Il Luce

De atunci, relația dintre Becker și Djokovic a rămas foarte bună, însă fostul campion consideră că Federer a avut un impact mai mare asupra lumii sportului.

Boris Becker

Sursa foto: Boris Becker/Facebook

Federer urmează să fie introdus în International Tennis Hall of Fame

În prezent în vârstă de 44 de ani, Federer urmează să fie introdus în International Tennis Hall of Fame, după ce s-a retras oficial la Cupa Laver din 2022, ultimul său meci de simplu având loc la Wimbledon în 2021.

Deținător a 20 de titluri de Grand Slam, a primit recent vestea, fiind înconjurat de tineri jucători promițători din țara sa natală, în timp ce alte legende retrase și membri ai Hall of Fame l-au felicitat după aflarea veștii.

„A fost datorită ție. Nu ești doar unul dintre cei mai buni jucători de tenis din toate timpurile, ci și cel mai important sportiv din istorie”, i-a transmis unul dintre colegi.

Boris Becker i-a spus fostului număr 1 mondial: „Ai schimbat fața tenisului. Ori de câte ori începeai să câștigi, chiar și oamenilor care nu erau interesați de tenis le plăcea acest sport.”

Becker nu a fost singurul care i-a adresat felicitări. Kim Clijsters i-a dat vestea personal lui Federer, iar Martina Hingis și Billie Jean King i-au adus omagii pentru cariera sa excepțională.

Roger Federer

Sursa foto: Roger Federer/Facebook

Federer: Este o onoare extraordinară să fiu inclus în International Tennis Hall of Fame

Fostul antrenor al lui Roger Federer și de șase ori câștigător de turnee majore, Stefan Edberg, a declarat: „Felicitări pentru că faci parte din Hall of Fame-ul tenisului. Chiar o meriți. Ai avut o carieră incredibilă, iar 20 de titluri de Grand Slam spun totul.”

Federer, care va fi inclus în International Tennis Hall of Fame la ceremonia programată anul viitor la Newport, a spus: „Este o onoare extraordinară să fiu inclus în International Tennis Hall of Fame și să fiu alături de atât de mulți dintre marii campioni ai acestui sport.”

„De-a lungul carierei mele, am prețuit întotdeauna istoria tenisului și exemplul dat de cei care au venit înaintea mea. A fost foarte special să primesc vestea la Swiss Tennis, înconjurat de următoarea generație de jucători, locul unde a început propria mea călătorie”.

El a adăugat: „Să fiu recunoscut în acest fel de către sport și de către colegii mei este o experiență profundă. Aștept cu nerăbdare să vizitez Newport în august anul viitor pentru a sărbători acest moment special alături de comunitatea tenisului”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:03 - Fostul arbitru Ion Crăciunescu, atac la Mircea Lucescu. A ajuns într-un punct în care ar trebui să se retragă
22:00 - Îngrozitorul domn Fritz
21:54 - Ministrul Justiției, după ce Horațiu Potra a fost adus în țară: Un succes al autorităţilor române
21:49 - Excelență în chirurgia cardiovasculară. Prof. Univ. Dr. Grigore Tinică, premiat la Gala Capital Performeri 2025
21:44 - Cumpărătorul toaletei din aur de 12,1 milioane de dolari, în sfârșit identificat
21:39 - Delphi Economic Forum a debutat la București: lideri europeni și internaționali au trasat direcțiile pentru energie, ...

HAI România!

Îngrozitorul domn Fritz
Îngrozitorul domn Fritz
De ce România este în topul accidentelor de muncă și ce putem schimba | Ionuț Costea – Romnets Group
De ce România este în topul accidentelor de muncă și ce putem schimba | Ionuț Costea – Romnets Group
Inventarul stricăciunilor din lumea nouă. Hai LIVE cu Turcescu
Inventarul stricăciunilor din lumea nouă. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale