Novak Djokovic, evaluat de Boris Becker. Cine este cel mai important sportiv din toate timpurile
- 20 noiembrie 2025, 20:00
Boris Becker a oferit o declarație surprinzătoare cu privire la unul dintre cei mai importanți jucători de tenis ai momentului, Novak Djokovic. În timpul unui interviu, fostul mare campion a fost întrebat cine crede că este cel mai bun jucător din tenis al momentului, iar răspunsul său a fost cu adevărat neașteptat, contrar așteptărilor multora, relatează Express.
Tenisul are un nou „clasament” după spusele lui Boris Becker despre Djokovic
Fostul antrenor al lui Novak Djokovic, Boris Becker, a vorbit elogios despre unul dintre cei mai mari rivali ai sârbului. „L-am antrenat pe Novak Djokovic, dar rivalul său rămâne cel mai important sportiv din toate timpurile”, a declarat fostul jucător german de tenis.
Becker l-a numit pe Roger Federer „cel mai important sportiv din toate timpurile”, deși a lucrat timp de trei ani cu Djokovic și are 24 de titluri de Grand Slam.
Legenda tenisului s-a alăturat echipei lui Djokovic la finalul anului 2013 și l-a condus către șase titluri de Grand Slam, inclusiv primul său trofeu mult așteptat la French Open.
De atunci, relația dintre Becker și Djokovic a rămas foarte bună, însă fostul campion consideră că Federer a avut un impact mai mare asupra lumii sportului.
Federer urmează să fie introdus în International Tennis Hall of Fame
În prezent în vârstă de 44 de ani, Federer urmează să fie introdus în International Tennis Hall of Fame, după ce s-a retras oficial la Cupa Laver din 2022, ultimul său meci de simplu având loc la Wimbledon în 2021.
Deținător a 20 de titluri de Grand Slam, a primit recent vestea, fiind înconjurat de tineri jucători promițători din țara sa natală, în timp ce alte legende retrase și membri ai Hall of Fame l-au felicitat după aflarea veștii.
„A fost datorită ție. Nu ești doar unul dintre cei mai buni jucători de tenis din toate timpurile, ci și cel mai important sportiv din istorie”, i-a transmis unul dintre colegi.
Boris Becker i-a spus fostului număr 1 mondial: „Ai schimbat fața tenisului. Ori de câte ori începeai să câștigi, chiar și oamenilor care nu erau interesați de tenis le plăcea acest sport.”
Becker nu a fost singurul care i-a adresat felicitări. Kim Clijsters i-a dat vestea personal lui Federer, iar Martina Hingis și Billie Jean King i-au adus omagii pentru cariera sa excepțională.
Federer: Este o onoare extraordinară să fiu inclus în International Tennis Hall of Fame
Fostul antrenor al lui Roger Federer și de șase ori câștigător de turnee majore, Stefan Edberg, a declarat: „Felicitări pentru că faci parte din Hall of Fame-ul tenisului. Chiar o meriți. Ai avut o carieră incredibilă, iar 20 de titluri de Grand Slam spun totul.”
Federer, care va fi inclus în International Tennis Hall of Fame la ceremonia programată anul viitor la Newport, a spus: „Este o onoare extraordinară să fiu inclus în International Tennis Hall of Fame și să fiu alături de atât de mulți dintre marii campioni ai acestui sport.”
„De-a lungul carierei mele, am prețuit întotdeauna istoria tenisului și exemplul dat de cei care au venit înaintea mea. A fost foarte special să primesc vestea la Swiss Tennis, înconjurat de următoarea generație de jucători, locul unde a început propria mea călătorie”.
El a adăugat: „Să fiu recunoscut în acest fel de către sport și de către colegii mei este o experiență profundă. Aștept cu nerăbdare să vizitez Newport în august anul viitor pentru a sărbători acest moment special alături de comunitatea tenisului”.
