Novak Djokovic, evaluat de Boris Becker. Cine este cel mai important sportiv din toate timpurile

Boris Becker a oferit o declarație surprinzătoare cu privire la unul dintre cei mai importanți jucători de tenis ai momentului, Novak Djokovic. În timpul unui interviu, fostul mare campion a fost întrebat cine crede că este cel mai bun jucător din tenis al momentului, iar răspunsul său a fost cu adevărat neașteptat, contrar așteptărilor multora, relatează Express.

Fostul antrenor al lui Novak Djokovic, Boris Becker, a vorbit elogios despre unul dintre cei mai mari rivali ai sârbului. „L-am antrenat pe Novak Djokovic, dar rivalul său rămâne cel mai important sportiv din toate timpurile”, a declarat fostul jucător german de tenis.

Becker l-a numit pe Roger Federer „cel mai important sportiv din toate timpurile”, deși a lucrat timp de trei ani cu Djokovic și are 24 de titluri de Grand Slam.

Legenda tenisului s-a alăturat echipei lui Djokovic la finalul anului 2013 și l-a condus către șase titluri de Grand Slam, inclusiv primul său trofeu mult așteptat la French Open.

De atunci, relația dintre Becker și Djokovic a rămas foarte bună, însă fostul campion consideră că Federer a avut un impact mai mare asupra lumii sportului.

În prezent în vârstă de 44 de ani, Federer urmează să fie introdus în International Tennis Hall of Fame, după ce s-a retras oficial la Cupa Laver din 2022, ultimul său meci de simplu având loc la Wimbledon în 2021.

Deținător a 20 de titluri de Grand Slam, a primit recent vestea, fiind înconjurat de tineri jucători promițători din țara sa natală, în timp ce alte legende retrase și membri ai Hall of Fame l-au felicitat după aflarea veștii.

„A fost datorită ție. Nu ești doar unul dintre cei mai buni jucători de tenis din toate timpurile, ci și cel mai important sportiv din istorie”, i-a transmis unul dintre colegi.

Boris Becker i-a spus fostului număr 1 mondial: „Ai schimbat fața tenisului. Ori de câte ori începeai să câștigi, chiar și oamenilor care nu erau interesați de tenis le plăcea acest sport.”

Becker nu a fost singurul care i-a adresat felicitări. Kim Clijsters i-a dat vestea personal lui Federer, iar Martina Hingis și Billie Jean King i-au adus omagii pentru cariera sa excepțională.

Fostul antrenor al lui Roger Federer și de șase ori câștigător de turnee majore, Stefan Edberg, a declarat: „Felicitări pentru că faci parte din Hall of Fame-ul tenisului. Chiar o meriți. Ai avut o carieră incredibilă, iar 20 de titluri de Grand Slam spun totul.”

Federer, care va fi inclus în International Tennis Hall of Fame la ceremonia programată anul viitor la Newport, a spus: „Este o onoare extraordinară să fiu inclus în International Tennis Hall of Fame și să fiu alături de atât de mulți dintre marii campioni ai acestui sport.”

„De-a lungul carierei mele, am prețuit întotdeauna istoria tenisului și exemplul dat de cei care au venit înaintea mea. A fost foarte special să primesc vestea la Swiss Tennis, înconjurat de următoarea generație de jucători, locul unde a început propria mea călătorie”.

El a adăugat: „Să fiu recunoscut în acest fel de către sport și de către colegii mei este o experiență profundă. Aștept cu nerăbdare să vizitez Newport în august anul viitor pentru a sărbători acest moment special alături de comunitatea tenisului”.