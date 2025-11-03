Novak Djokovic, considerat una dintre legendele tenisului mondial, și-a împărtășit destinul cu viitorii săi socri încă de la vârsta de 17 ani. La 38 de ani, sârbul a strâns un impresionant palmares de 24 de titluri de Grand Slam, în urma unei cariere remarcabile care se întinde pe mai bine de două decenii și care pare să continue fără semne că ar dori să renunțe, scrie Fasika Zealelem, reporter sportiv pentru Mirrror.

Novak Djokovic și-a arătat încă de la începutul carierei o încredere aproape nebunească în propriile calități de tenisman. Aceasta a devenit evidentă chiar în momentul în care și-a exprimat convingerea față de părinții viitoarei sale soții, Jelena.

Soția sa a fost alături de el de-a lungul unei mari părți a carierei sale. Povestea lor de dragoste a început în 2005, la doi ani după ce Novak Djokovic devenise jucător profesionist. Celebrul cuplu are doi copii: fiul Stefan, în vârstă de 10 ani, și fiica Tara, de șapte ani.

Prima mare performanță a lui Djokovic a avut loc în 2008, când l-a învins pe Jo-Wilfried Tsonga și a câștigat Australian Open. La numai 21 de ani, tânărul sportiv nu doar că și-a adjudecat primul său titlu de Grand Slam, dar și-a demonstrat determinarea și încrederea în sine, trăsături care aveau să-i definească întreaga carieră.

Recent, editura Sportal a lansat cartea „Novak: Povești nespuse”, care dezvăluie detalii neștiute despre viața și parcursul profesional al jucătorului. Volumul include mărturii din partea părinților săi, Srdan și Dijana, a fratelui său mai mic, Dorde, dar și a prietenilor și colegilor din echipa națională. Printre contributorii cărții se numără și Semir Osmanagic, om de afaceri și autor bosniac.

Novak Djokovic, cunoscut și pentru momentele sale de reflecție la Piramidele din Visoko, a primit laude din partea lui Semir Osmanagić, controversatul promotor al acestor piramide despre care susține că ar fi cele mai mari piramide antice construite de om.

Osmanagić, care promovează intens turismul în zonă, și-a exprimat admirația față de disciplina și ambiția tenismenului sârbois. Potrivit lui Osmanagić, Djokovic și-a demonstrat încă de la o vârstă fragedă încrederea în propriile abilități.

„La doar 17 ani, când i-a întâlnit pe părinții soției sale, le-a spus: Sunt Novak Djokovic, viitorul campion mondial la tenis. Își cunoștea potențialul și era convins că își va atinge obiectivele”, a povestit Osmanagić.

El a adăugat că această certitudine și claritate în scopuri îl diferențiază pe Djokovic nu doar de mulți colegi de breaslă, ci și de alți sportivi, transformându-l într-un exemplu de determinare și succes.

Novak Djokovic continuă să confirme statutul de legendă a tenisului mondial, chiar dacă nu a mai cucerit un titlu de Grand Slam de la US Open 2023. În pofida acestui hiatus, sârbul rămâne unul dintre cei mai constanți și competitivi jucători ai epocii sale.

Performanțele recente pe circuitul ATP Tour demonstrează forma sa solidă: în ultimele cinci turnee, Djokovic a ajuns în semifinale în fiecare și a sărbătorit cea de-a 100-a victorie în circuit la Geneva Open, în luna mai, după ce l-a învins pe polonezul Hubert Hurkacz.

După participarea la ultimul său Grand Slam, unde a fost eliminat de Jannik Sinner și s-a retras ulterior în meciul cu Taylor Fritz, Djokovic se pregătește să revină în competiție marți, la campionatul din Grecia.

Mutat recent la Atena împreună cu familia, jucătorul sârb va aborda turneul ca favorit, iar o eventuală victorie în Grecia i-ar aduce performanța remarcabilă de a câștiga trofee în 19 țări diferite.